15. Bezirk: nächtliche Fahrbahn- und Gehsteiginstandsetzungsarbeiten in kurzem Abschnitt der Winckelmannstraße

Wien (OTS) - Nach diversen Aufgrabungen und aufgrund von Zeitschäden in der Winckelmannstraße in Fahrtrichtung Schönbrunner Brücke kurz vor der Kreuzung mit der Linken Wienzeile im 15. Bezirk müssen Fahrbahn und Gehsteig wiederinstandgesetzt beziehungsweise saniert werden. Am Montag, dem 27. März 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit den erforderlichen Arbeiten.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten finden ausschließlich nachts zwischen 21 Uhr und 5 Uhr bei Freihaltung von einem Fahrstreifen und Aufrechterhaltung aller Fahrrelationen statt. Es kommt zu Einengungen des von den Bauarbeiten betroffenen Gehsteiges.

Baubeginn: 27. März 2023, 21 Uhr

Geplantes Bauende: 7. April 2023, 5 Uhr

Örtlichkeit der Baustelle: 15., Winckelmannstraße kurz vor der Kreuzung mit der Linken Wienzeile

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

