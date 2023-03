Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vom Bundespräsidenten angelobt

„Niederösterreich gut weiterentwickeln“

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach der am gestrigen Donnerstag erfolgten Wahl im Niederösterreichischen Landtag wurde Johanna Mikl-Leitner heute, Freitag, durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Landeshauptfrau von Niederösterreich angelobt. Die Angelobung im Sinne der Bundesverfassung wurde durch Handschlag und Unterschrift bekräftigt.

Sie wolle „weiterhin alles tun, um Niederösterreich gut weiterzuentwickeln“, sagte die Landeshauptfrau im Zuge der Angelobung. Sie nehme die Worte des Bundespräsidenten ernst, hielt sie in diesem Zusammenhang fest.

Bundespräsident Van der Bellen hatte zuvor betont, er kenne Niederösterreich sehr gut und schätze die Menschen, die Geselligkeit, die Landschaft, die Wirtschaft, die Kultur und die Internationalität des Bundeslandes. Angesichts der politischen Geschehnisse der vergangenen Wochen machten sich jedoch viele Menschen Sorgen und es gebe „zentrale Gewissensfragen“ wie etwa die Grund- und Freiheitsrechte und Menschenrechte, der Respekt vor den Institutionen der Demokratie oder auch Wissenschaft und Forschung als Basis von Wohlstand und Fortschritt. Viele Menschen würden jetzt „sehr genau hinsehen, wie sich diese Landesregierung hier verhält“. Er habe Johanna Mikl-Leitner „bei vielen Gelegenheiten als kompetente und integre Persönlichkeit kennen und schätzen gelernt“, und vor diesem Hintergrund glaube er, sie werde ihre herausfordernde Arbeit gut meistern, so der Bundespräsident.

In einer Stellungnahme gegenüber den Medien im Anschluss an die Angelobung in der Hofburg hielt die Landeshauptfrau fest, dass sie „immer in einem sehr guten Dialog mit dem Bundespräsidenten“ stehe und auch das heutige Gespräch bezeichnete sie als „sehr konstruktiv“. Im Blick auf das Arbeitsprogramm der neuen Landesregierung verwies sie etwa beim Thema Klimaschutz auf den weiteren Ausbau von Photovoltaik und Windkraft sowie beim Kampf gegen den Antisemitismus auf Projekte mit der jüdischen Gemeinschaft wie etwa die Synagoge St. Pölten. „Messen Sie uns an unseren Taten“, so die Landeshauptfrau in ihrer Stellungnahme im Anschluss an die Angelobung in der Hofburg.

Der Angelobung im Maria Theresien-Zimmer der Hofburg wohnten u. a. Gatte Andreas Mikl, der ehemalige Klubobmann Klaus Schneeberger und dessen Nachfolger Jochen Danninger sowie Landesamtsdirektor Werner Trock und Landesamtsdirektor-Stellvertreter Gerhard Dafert bei.

