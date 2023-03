NEOS-Wahlkampfauftakt: Das entschlossene Machen für Salzburg

Meinl-Reisinger/Klambauer: „Nur mit NEOS gibt es eine progressive, proeuropäische Zukunftschance für Salzburg. Eine Chance, die weiter umsetzt und nicht nur redet.“

Wien (OTS) - NEOS-Salzburg starten heute offiziell in den Wahlkampf. Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger warnt beim Wahlkampfauftakt vor der nächsten „Kickl-Leitner-Koalition“: „Der ÖVP hat wieder einmal gezeigt, dass er ihr um reinen Machterhalt geht. Dabei verliert sie den Blick für die echten Sorgen der Menschen – und verspielt zunehmend das Vertrauen der Bevölkerung. Die Teuerung bleibt auf Rekordniveau, der Mittelstand steht enorm unter Druck und den arbeitenden Menschen bleibt immer weniger von ihrem hart verdienten Geld. Populismus, Rechtsruck und eine Politik des Gegeneinanders sind auf dem Vormarsch. Nur mit NEOS gibt es eine progressive, proeuropäische Zukunftschance für Salzburg. Eine Chance, die weiter umsetzt und nicht nur redet.“

„Wo NEOS regieren, geht etwas weiter“

Mit den bereits 54 erfolgreich umgesetzten Regierungsprojekten zeigen NEOS, dass sie eine Kraft in der Salzburger Regierung sind, die Politik vorantreibt. „Andrea Klambauer ist eine Umsetzerin und Macherin, das hat sie immer wieder bewiesen. Wo NEOS regieren, geht etwas weiter“, betont die NEOS-Chefin. „Vom Gratis-Kindergarten bis zur Mietpreisbremse im geförderten Wohnbau. Das kommt den Menschen in Salzburg zugute – im Gegensatz zu rechter Hetze und Stillstand. Nur mit NEOS bleibt das Machen in der Regierung.“

„Salzburg braucht die besten Macher:innen in der Regierung“

„Eine Politik der Vergangenheit will und werde ich in Salzburg nicht zulassen“, sagt Landesrätin und Spitzenkandidatin Andrea Klambauer. „Salzburg braucht die besten Macherinnen und Macher in der Regierung, eine Koalition des Fortschritts. Wir NEOS leben ein ernsthaftes Politikverständnis: Echte Veränderung für ein spürbar besseres Leben, auf das sich die Salzburgerinnen und Salzburger verlassen können.“

Am 23. April „für das richtige Machen entscheiden“

NEOS hätten es in den letzten fünf Jahren geschafft, ein starres, intransparentes und stures Altparteiensystem aufzubrechen, so Klambauer: „Hart erkämpfte Erfolge zeigen, dass Chancengleichheit geschaffen werden kann. Unsere Zukunft kann aber nur gelingen, wenn sich die Salzburgerinnen und Salzburger am 23. April erneut für das richtige Machen entscheiden! Damit wir die kostenfreie und qualitätsvolle Kinderbetreuung weiter ausbauen, die Unternehmer und Unternehmerinnen entlasten und ambitioniert den leistbaren und lebenswerten Wohnraum gerecht ausbauen können.“

