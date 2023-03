Gabrielli/Ngosso: FPÖ unterstreicht Hetze gegen LGBTIQs mit blankem Rassismus

N-Wort Sager von FPÖ-Gemeinderat Mahdalik zum Ende der blauen Kulturkampf-Debatte im Landtag

Wien (OTS/SPW) - Der Wiener Landtag wurde heute zur Bühne einer billigen Kulturkampf-Aufführung. Die FPÖ bemühte sich in der von ihr einberufenen Sondersitzung, möglichst jedes Beispiel an LGBTIQ-Feindlichkeit aus Polen, Ungarn oder von den US-Republikanern zu imitieren. Beendet wurde die Debatte aber nicht nur mit Hetze gegen Kinderbuchlesungen von Drag Queens, sondern gleich mit einem rassistischen Sager von FPÖ-Gemeinderat Anton Mahdalik. Ihm viel nichts Besseres ein, als das N-Wort zu benutzen, um zu beschreiben, wen diversitätsorientierte Kinderbücher interessieren würden. Für die Vorsitzende der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo in Wien, Tatjana Gabrielli, steht fest: „Die FPÖ verbindet heute billige Hetze gegen queere Menschen mit blankem Rassismus und zeigt, welches Weltbild sie wirklich vertritt. Die Angriffe auf Drag Queens, die Lügen über Trans*Personen und dieser rassistische Sager zur Krönung beweisen einmal mehr, was die FPÖ will: Kulturkämpfe nach dem Vorbild Trump und Orban auch nach Wien tragen. Und genau das werden wir nicht zulassen. Die Regenbogen-Hauptstadt Wien ist und bleibt weltoffen und solidarisch – vom blauen Hass lassen wir uns nicht spalten!“



Auch für die Wiener SPÖ-Gemeinderätin Mireille Ngosso stellt klar: „Das ist kein blauer Ausrutscher – Aussagen wie diese haben bei der FPÖ Programm. Diese Partei lehnt alles ab, was unser Wien ausmacht: Solidarität, sozialer Ausgleich, Vielfalt und Zusammenhalt. Mit ihren Angriffen auf queere Menschen und ihrem Rassismus ist die FPÖ das Gegenteil dieser Stadt und wir werden auch in Zukunft mit voller Kraft dagegenhalten!“



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien