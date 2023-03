Wiener Symphoniker präsentieren Saisonprogramm 23-24 und ernennen Marie Jacquot zur Ersten Gastdirigentin

Ob beim Prater-Picknick für die ganze Familie bei freiem Eintritt, in Grätzl-, Beisl- oder Fußballkäfigkonzerten: Das Orchester geht aus den bekannten Institutionen hinaus und lädt Wienerinnen und Wiener aller Generationen und auch Besucherinnen und Besucher dieser Stadt zu gemeinsamen kulturellen Erlebnissen ein. Diese sind wesentliche Bausteine, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken, und für uns als Gesellschaft essenziell. Veronica Kaup-Hasler, Wiener Kulturstadträtin 1/4

Die Wiener Symphoniker leben den Dialog mit ihrer Stadt und deren Menschen. Wir fühlen uns dem Gründungsgedanken verpflichtet, Musik allen Menschen zugänglich zu machen. Wir freuen uns, dass die Stadt Wien auch in herausfordernden Zeiten eine stabile und verlässliche Partnerin ist, die die Herausforderungen unserer Zeit mitträgt. Jan Nast, Intendant der Wiener Symphoniker 2/4

Die Wiener Symphoniker sind ein Spiegel der Stadt, ihrer Offenheit und ihrer Lebensfreude. Umso mehr freue ich mich, dass Marie Jacquot als Erste Gastdirigentin der Wiener Symphoniker ab der Saison 23-24 mit diesem Orchester in dieser Stadt und darüber hinaus musizieren wird. Marie Jacquot ist eine großartige Dirigentin, entdeckt bereits in ihren ersten Programmen bei den Symphonikern ein neues Repertoire – und ihr Anspruch an das Musikmachen als gemeinschaftliche Entdeckungsreise schließt uns alle mit ein. Ich freue mich auf die kommenden Konzerte mit ihr. Jan Nast, Intendant der Wiener Symphoniker 3/4

Es ist mir sehr wichtig, dass die Wiener Symphoniker neben ihren Konzerten in großen Konzerthäusern national und international die Musik in die Stadt und zu den Menschen bringen Veronica Kaup-Hasler, Wiener Kulturstadträtin 4/4

Wien (OTS) - Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Jan Nast, Intendant der Wiener Symphoniker, präsentierten heute das Programm für die Saison 23-24, das unter dem Motto Echo der Stadt geführt wird. Zudem wurde die französische Dirigentin Marie Jacquot zur Ersten Gastdirigentin ab 23-24 ernannt. Jan Nast: „ Die Wiener Symphoniker sind ein Spiegel der Stadt, ihrer Offenheit und ihrer Lebensfreude. Umso mehr freue ich mich, dass Marie Jacquot als Erste Gastdirigentin der Wiener Symphoniker ab der Saison 23-24 mit diesem Orchester in dieser Stadt und darüber hinaus musizieren wird. Marie Jacquot ist eine großartige Dirigentin, entdeckt bereits in ihren ersten Programmen bei den Symphonikern ein neues Repertoire – und ihr Anspruch an das Musikmachen als gemeinschaftliche Entdeckungsreise schließt uns alle mit ein. Ich freue mich auf die kommenden Konzerte mit ihr. “

Mehr als 150 Konzerte, davon 90 in Wien, wird das Orchester nächste Saison geben. Neben dem Wiener Konzerthaus, dem Musikverein Wien, dem MusikTheater an der Wien und der Sommerresidenz bei den Bregenzer Festspielen sind die Wiener Symphoniker erneut in der Stadt unterwegs. Die Kammermusik-Reihe wird erstmals in der Österreichischen Nationalbibliothek und im Arnold Schönberg Center stattfinden.

„ Es ist mir sehr wichtig, dass die Wiener Symphoniker neben ihren Konzerten in großen Konzerthäusern national und international die Musik in die Stadt und zu den Menschen bringen “, so die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „ Ob beim Prater-Picknick für die ganze Familie bei freiem Eintritt, in Grätzl-, Beisl- oder Fußballkäfigkonzerten: Das Orchester geht aus den bekannten Institutionen hinaus und lädt Wienerinnen und Wiener aller Generationen und auch Besucherinnen und Besucher dieser Stadt zu gemeinsamen kulturellen Erlebnissen ein. Diese sind wesentliche Bausteine, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken, und für uns als Gesellschaft essenziell. “

„ Die Wiener Symphoniker leben den Dialog mit ihrer Stadt und deren Menschen. Wir fühlen uns dem Gründungsgedanken verpflichtet, Musik allen Menschen zugänglich zu machen. Wir freuen uns, dass die Stadt Wien auch in herausfordernden Zeiten eine stabile und verlässliche Partnerin ist, die die Herausforderungen unserer Zeit mitträgt. “ – Jan Nast

Neben großen Symphoniekonzerten mit Dirigent:innen wie Alain Altinoglu, Susanna Mälkki, Robin Ticciati, Karina Canellakis oder Petr Popelka kommen Virtuos:innen wie Rudolf Buchbinder, Diana Damrau, Joshua Bell, María Dueñas und Leonidas Kavakos in die beiden Hauptspielstätten Wiener Konzerthaus und Musikverein Wien. Das Prater-Picknick auf der Kaiserwiese wird ebenso fortgesetzt wie das Adventkonzert im Stephansdom, das dieses Mal von der frisch ernannten Ersten Gastdirigentin, der Französin Marie Jacquot, geleitet wird.

Internationale Tourneen führen die Wiener Symphoniker mit Jaap van Zweden und Petr Popelka durch Europa. Omer Meir Wellber begleitet das Orchester nach Japan, Korea und Hongkong. Und auf der jährlichen Konzertreise durch Österreich ist der Konzertmeister Dalibor Karvay gemeinsam mit Marie Jacquot in Graz und Salzburg zu erleben.

Die gemeinsam mit dem Wiener Konzerthaus veranstalteten Abonnements sind ab sofort verfügbar und können unter wienersymphoniker.at bestellt werden.

Alle Details finden Sie in der Pressemappe zur Saison 23-24 zum Download.

https://www.wienersymphoniker.at/de/erste-gastdirigentin

Saisonprogramm 23-24 der Wiener Symphoniker Hier Abonnement buchen

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Symphoniker

Julia Brüggemann

j.brueggemann @ wienersymphoniker.at

Tel.: +43 664 884 26319