„Bürgeranwalt“: Betretungsverbot im Pflegeheim, Kritik an Pflegebonus-Vergabe und Kinder-Reha

Am 25. März um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 25. März 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Kein Pflegebonus – ging eine Salzburgerin einen Tag zu früh in Pension?

Mit dem Pflegebonus wollte der Staat einen Akt der Wertschätzung gegenüber dem Pflegepersonal zum Ausdruck bringen. 2.000 Euro brutto sollte der Zuschuss im Vorjahr betragen. Weil netto aber deutlich weniger ausbezahlt wurde als erwartet und weil einige Berufsgruppen überhaupt nichts bekommen sollten, gab es eine Welle der Kritik. An die Volksanwaltschaft wandte sich etwa Frau M. Sie bekam den Pflegebonus nicht, weil sie um einen Tag zu früh in Pension ging. Volksanwalt Bernhard Achitz kritisiert die rechtliche Regelung dieses Zuschusses.

Kritik an Kinder-Reha: Eltern kritisieren, wie Reha-Plätze vergeben werden

Jahrelang hat die Volksanwaltschaft dafür gekämpft, dass auch für Kinder nach einer schweren Krankheit Rehabilitation in speziellen Einrichtungen angeboten wird. 2014 haben sich dann Länder und Sozialversicherungsträger auf die Finanzierung geeinigt. Aber wo und in welcher Länge jetzt Kinder-Reha angeboten wird, führt zu Kritik von Eltern. Haben die Sozialversicherungsträger nach Kritik von Volksanwalt Achitz reagiert?

Betretungsverbot im Pflegeheim

Warum durfte ein Pensionist seine demenzkranke Frau nicht besuchen? Die Beschwerde von Otto H. kann man aus zwei ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Als Geschichte einer großen Liebe, die auch in schlechten Zeiten hält. Herr H. tut alles, um seiner schwer dementen Frau eine bestmögliche Betreuung im Pflegeheim zu ermöglichen. Regeln wie etwa Besuchszeiten hat er deshalb immer wieder sehr großzügig ausgelegt. Bei Fehlleistungen, die dort angeblich passieren, wurde er gelegentlich laut. Mitte 2022 bekam er deshalb Hausverbot. Auf der anderen Seite könnte man die Geschichte aus Sicht des Pflegepersonals erzählen, das seit Corona verstärkt verbalen Aggressionen von Angehörigen der Bewohnerinnen und Bewohner ausgesetzt ist und sich das nicht mehr bieten lassen will. Im Studio diskutieren die Anwälte von Herrn H. und des Pflegeheims, wie man die Interessen der Angehörigen und die Interessen von Bediensteten im Pflegeheim sinnvoll unter einen Hut bringt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at