lawyers & more: Tag der Orientierung für gefragte juristische Talente

lawyers & more organisierte zum 2. Mal gemeinsam mit der Fakultätsvertretung Jus ein Beratungsevent mit 23 Minuten Profi-Feedback pro Person

Wien (OTS) - Am Donnerstag (23. März) war es wieder so weit: Junge Juristinnen und Juristen in der Endphase des Studiums konnten sich ein Bild von den Anforderungen und Erwartungen der Praxis machen. Bernhard Breunlich, geschäftsführender Gesellschafter von lawyers & more, erklärte: „ Die insgesamt 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten von unserem Beraterteam individuelle Einblicke in den juristischen Arbeitsmarkt und die Chancen, die dort auf sie warten. Das Themenspektrum reichte wie im Vorjahr von der Gestaltung von Bewerbungsunterlagen bis hin zu kurz- und langfristigen Karrierezielen und den richtigen Strategien bei Gehaltsverhandlungen .“

Die Aktion fand in Kooperation mit der Fakultätsvertretung Jus der Universität Wien und wurde wieder in kürzester Zeit umgesetzt. FV-Vorsitzende Elisabeth Wu betonte: „Im Studium werden wir überhaupt nicht auf den Berufseinstieg vorbereitet. Gerade diejenigen, die keinen akademischen Hintergrund haben, fühlen sich unsicher und haben zahlreiche Fragen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir in lawyers & more einen Partner gefunden haben, der Studierende ganz individuell berät und nachhaltig betreut.“

Der juristische Arbeitsmarkt ist aktuell stark in Bewegung. „Einerseits kommt nach den Millennials vermehrt die ,Generation Z‘ aus der Ausbildung, während die späteren ,Boomer‘ gerade den Ruhestand antreten. Andererseits entwickeln sich ständig neue Arbeitsfelder wie aktuell der Rechtsraum um den Einsatz von KI – dafür braucht es neue Kompetenzen und neue Leute“, bekräftigte Breunlich.

lawyers & more wurde 2005 gegründet und ist die führende Personalberatung Österreichs für juristische Berufe und Berufsbilder. Einen weiteren Beratungsschwerpunkt legt das Unternehmen auf Tax & Finance. Damit umfasst das Portfolio Unternehmensjurist:innen, Anwält:innen (Anwärter:innen, Substitute, Partner), Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen, Spezialist:innen in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling, Human Resources, fachspezifische PR und Marketing sowie Führungskräfte. Als weitere Schwerpunkte berät das Unternehmen zu Employer Branding und Transformationsprozessen. Der Sitz des Unternehmens ist Wien.

