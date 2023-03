FPÖ – Krauss/Berger: Ramadan-Deko in Wien ist unfassbare Provokation der Islamisten-Lobby!

Religionsfreiheit darf nicht missbraucht werden

Wien (OTS) - Nicht mehr als Kopfschütteln haben der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss und der freiheitliche Bezirksparteiobmann, LAbg. Stefan Berger für den Vorschlag über, die Straßen Favoritens für den Ramadan entsprechend zu schmücken: „Diese unfassbare Provokation der Islamisten-Lobby ist aufs Schärfste abzulehnen. Während regelmäßig die Diskussion um Kreuze in den Klassenzimmern aufflammt, will man nun muslimischen Festschmuck in Wien aufhängen. Österreich und damit auch die Bundeshauptstadt ist ein christlich geprägtes Land, in dem Religionsfreiheit einen großen Stellenwert hat. Diese darf aber nicht aus radikal-religiösen Gründen missbraucht werden.“

