Barockfestival und Jazz im Hof Festival St. Pölten präsentieren Spielsaison 2023

Internationale Musikhighlights im Juni und August sorgen diesen Sommer für entfesselte Energien und ungeahnte Klangwelten der Extraklasse

Ich freue mich sehr, dass es uns in der diesjährigen Barockfestival St. Pölten-Saison gelungen ist, ein mutiges und vorwärtsorientiertes Programm zu entwickeln, Barockmusik weiterzudenken und damit einen langfristigen, wertvollen Beitrag für den Kulturbetrieb in Niederösterreich zu leisten. Caroline Berchotteau, Künstlerische Leiterin Barockfestival St. Pölten und Jazz im Hof Festival St. Pölten 1/2

St. Pölten wird im August zum Hotspot für Jazzmusik und Jazzfans. Begnadete Fixgrößen der heimischen und internationalen Jazzszene bespielen von 24. bis 26. August 2023 die Bühne des Jazz im Hof Festival. Caroline Berchotteau, Künstlerische Leiterin Barockfestival St. Pölten und Jazz im Hof Festival St. Pölten 2/2

St. Pölten (OTS) - Unter dem Festivaltitel „When music gets under your skin“ wurde gestern Abend im Rahmen einer Soirée im Rathaus St. Pölten das Programm der Barockfestival-Saison und des Jazz im Hof Festival 2023 präsentiert. „ Ich freue mich sehr, dass es uns in der diesjährigen Barockfestival St. Pölten-Saison gelungen ist, ein mutiges und vorwärtsorientiertes Programm zu entwickeln, Barockmusik weiterzudenken und damit einen langfristigen, wertvollen Beitrag für den Kulturbetrieb in Niederösterreich zu leisten. " Die künstlerische Leiterin des Barockfestival und Jazz im Hof Festival St. Pölten, Caroline Berchotteau betont weiter: "Das Barockfestival-Programm ist abwechslungsreich, kritisch, fließend, stimmungsvoll, erotisch, explosiv, fesselnd und offen für jede Art von Emotion." Veranstalter beider Festivals ist der Magistrat St. Pölten, Fachbereich Kultur und Bildung.

Barockfestival St. Pölten: Unnachahmliche Interpretationen und prickelnde Shows

Das Barockfestival St. Pölten eröffnet am Samstag, 10. Juni mit dem Huelgas Ensemble unter der Leitung von Paul Van Nevel und dem Programm "Der Traum des Poliphilo“. Das Huelgas Ensemble gehört zu den renommiertesten Interpreten der polyphonen Musik vor 1600 und ihre unnachahmlichen Interpretationen überraschen jedes Mal aufs Neue. Musik braucht nicht immer Worte, um zu berühren. Der beste Beweis dafür sind David Orlowsky und David Bergmüller mit ihrem Programm "Alter Ego", zu sehen am 15. Juni. Laute und Klarinette ist eine sehr ungewöhnliche Kombination und kennt keine historischen Vorbilder. Dennoch ist es den beiden gelungen, ein spannendes und hochintensives Programm aus barocken Kompositionen zu kreieren. Am 16. Juni feiert das Ensemble zeitgeist mit "Dezennium" ihr zehnjähriges Jubiläum. Mit „B:A:C:H – like waters“ lässt das radio.string.quartet am 17. Juni ihren einzigartigen Klangkosmos mit den Ideen und Formen von Johann Sebastian Bach verschmelzen. Sie haben die g-Moll Violinsonate des barocken Meisters für sich adaptiert und stellen diese 300 Jahre alte Musik in die heutige Zeit. Am 22. Juni musiziert das Ensemble BachWerkVokal unter der Leitung von Gordon Safari „Jauchzet und lobet“ mit Kantaten von Johann Sebastian Bach. In "Superheroes" sind Michael Hell, Thomas Höft, Georg Kroneis und Fetish Baroque Garanten für eine prickelnde Show, die sie am 23. Juni mit den großen Highlights der Barockoper anreichern. Zum Abschluss wird es am 24. Juni nochmal temperamentvoll. Der spanische Gitarrist Dani de Morón, die Accademia del Piacere und Fahmi Alqhai treffen auf Flamenco und reichern ihn mit Einflüssen aus der Barockmusik und dem Jazz künstlerisch an. Für Kinder von sechs bis elf Jahren gibt es dieses Jahr gemeinsam mit dem Stadtmuseum St. Pölten ein tolles Mitmach-Programm.

Jazz im Hof Festival St. Pölten von 24. bis 26. August

" St. Pölten wird im August zum Hotspot für Jazzmusik und Jazzfans. Begnadete Fixgrößen der heimischen und internationalen Jazzszene bespielen von 24. bis 26. August 2023 die Bühne des Jazz im Hof Festival. " Den Auftakt macht am Donnerstag, 24. August Jelena Popržan mit ihren Instrumentalkompositionen und den Musikerkolleg*innen Christoph Pepe Auer, Clemens Sainitzer und Lina Neuner. Ihr folgt eine der besten Bassistinnen des Landes nach, eine von der Kritik gefeierte Komponistin und Arrangeurin: Gina Schwarz, die gemeinsam mit Multiphonics 8 zu hören sein wird. Am Freitag, 25. August geht es weiter mit Yaron Herman, der zum ersten Mal ein vollständig improvisiertes Gesamtwerk zeigt, das zugleich eine atemberaubende Momentaufnahme der Gegenwart und ein reichhaltiger Spiegel seiner Vergangenheit ist. Danach katapultiert Michel Godard mit seinem neuen Trio die Zuhörer in bisher ungeahnte Klangwelten und wird dabei begleitet von dem deutschen Pianisten Florian Weber und der französischen Ausnahme-Schlagzeugerin Anne Paceo. Am dritten Spielabend, 26. August, bewegt sich das Quartett Alpha Trianguli zwischen erdigen, kantigen Tönen um energetisch-brodelnde Grooves. Zum Abschluss geben Shake Stew ein kräftiges musikalisches Lebenszeichen von sich, denn kaum eine andere Band hat die mitteleuropäische Jazzszene in den letzten Jahren derart auf den Kopf gestellt wie die Musiker*innen rund um Lukas Kranzelbinder. Shake Stew ist von Kopf bis Fuß auf Ekstase eingestellt. Oder frei nach Nietzsche: „Das ist keine Musik, sondern Dynamit!“

Der Ticketverkauf für beide Festivals hat bereits gestartet. Programminfos und Tickets auf barockfestival.at und close2fan.com

Tickets jetzt sichern Hier bestellen

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Caroline Berchotteau

Magistrat St. Pölten, Fachbereich Kultur und Bildung

Mail: caroline.berchotteau @ st-poelten.gv.at

Tel: 0664/6100299