NEOS Wien / Weber: Ich lade die FPÖ Initiatoren des heutigen Sonderlandtags zu einer Drag Queen Lesung ein.

Es schadet weder unseren Kindern noch Erwachsenen und vor allem nicht der FPÖ, wenn sie die wunderbare Vielfalt unserer Gesellschaft kennen- und akzeptieren lernen.

Wien (OTS) - „Einen Sonderlandtag unter dem Deckmantel Kinderschutz einzuberufen und in Wahrheit über eine Drag Queen Lesung zu reden, bei der Kindern in Anwesenheit ihrer Eltern in kindgerechter Sprache aus Kinderbüchern vorgelesen wird ist unterste Schublade. Damit beweist die FPÖ, dass sie das Thema Kinderschutz nicht versteht,“ so NEOS Wien Landtagsabgeordneter Thomas Weber.

„Die FPÖ übernimmt hier gezielt billigste Hetze aus den USA, wo konservative Kräfte seit einigen Jahren versuchen hart erworbene Menschenrechte der LGBTIQ-Community wieder wegzunehmen."

Bei den von der FPÖ im Sonderlandtag thematisierten Lesungen geht es darum Kindern Selbstliebe zu vermitteln, dass jeder Mensch das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben hat, und dass die Werte Respekt, Akzeptanz und Inklusion grundlegend für eine vielfältige Gesellschaft sind.

"Für mich sagt diese Themensetzung mehr über die FPÖ und ihre ewig gestrige Geisteshaltung aus, die im krassen Gegensatz zu einer freien und liberalen Gesellschaft steht, als alles was ich bisher im Wiener Rathaus von der FPÖ gehört habe“, so Thomas Weber abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Marko Knöbl

Pressesprecher, Kommunikationsleiter stv.

+43 650 405 17 43

marko.knoebl @ neos.eu