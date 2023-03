Morawa Holding reduziert Mehrheitsbeteiligung an "Data in motion STKG GmbH"

Wien (OTS) - Die Morawa Holding GmbH reduzierte Ihre Mehrheitsbeteiligung an der „Data in motion STKC GmbH“ (früher Morawa Digital GmbH) auf eine kleine Minderheitsbeteiligung. Dies soll „Data in motion STKC GmbH“ die Möglichkeit für zusätzliche Allianzen geben, um den bisherigen erfolgreichen Weg weiter auszubauen.

Rückfragen & Kontakt:

MORAWA CEO

Wolfgang Rick

e-mail: srainer @ morawa.com

+43 1 91076 7406