Unter dem Fußboden

Eine Revue aus Texten Daniel Wissers im Theater Arche in Zeiten bedrohter literarischer Fiktion und Pressefreiheit

Wien (OTS) - Die Bühne ist mit Zeitungen bedeckt. Die Welt auf dem Fußboden besteht aus 170 Roman-Miniaturen von Daniel Wisser, die auf Pressemeldungen basieren. Karl Baratta hat aus diesen Texten einen Bühnenabend für fünf Schauspieler und einen Musiker gemacht. Geschichten über Fahnenmastsitzer, Unsichtbare, autodidaktische Dompteure, Kunstfurzer und einen siamesischen Einling, der seinen Zwillingsbruder sucht, werden erzählt, deklamiert und gesungen. Das Bizarre an den Erzählungen ist ihre Exaktheit, sind ihre mit Zahlen und Informationen gespickten Sätze, ist die Vermischung von Kolportage und Fiktion zur Unkenntlichkeit. Auf vergnügliche Weise befördert Barattas Textrevue die Erkenntnis, dass präzise Schilderung und genaue Beschreibung nicht in eine nüchterne, erklärbare Welt führen, sondern in eine Unterwelt aus Missverständnis, Unzulänglichkeit und Scheitern.

Während Fiktion in der Politik durch Fake-News und Propaganda als Bedrohung gilt, sind literarische Fiktion und Pressefreiheit heute durch politische Machtansprüche bedroht. Der Kampf gegen diese Bedrohung ist für Literatur und Journalismus eine Existenzfrage.

(Daniel Wisser)

Unter dem Fußboden

mit Stanislaus Dick, Jakub Kavin, Manami Okazaki, Elisabeth Prohaska, András Sosko

Regie: Karl Baratta

Dramaturgie: Marie-Therese Handle-Pfeiffer

Regieassistenz: Natascha Sulz

Ausstattung: Clarisse Maylunas

Musik: Ruei-Ran Algy Wu

Premiere: Do, 30. März 2023 - 19:30

Weitere Spieltage: 1.4., 19.4., 21.4., 22.4., 2.5., 3.5., 4.5., 5.5.

Theater Arche, Münzwardeingasse 2a, 1060 Wien



