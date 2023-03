Junge Leute – laute Stimmen!

Wiener Kulturverein Gleisdreieck verschafft Jugendlichen Gehör und verwandelt die Stadt in eine kreative Schmiede mit politischer Kraft.

Wien (OTS) - Vor wenigen Wochen startete das integrative Workshop-Projekt „Demokratie, was geht?“ mit einem rund 40-köpfigen diversen Team von Künstler:innen und Jugendarbeiter:innen. Das Projekt ist eine Plattform für Meinungsäußerung, Identitätssuche und Empowerment und richtet sich vor allem an junge Menschen, die strukturell benachteiligt werden.



Über 200 Teilnehmende haben sich bereits registriert – die Anmeldephase läuft noch bis Mitte April. Die ersten Events der letzten Wochen boten Einblick in die fulminanten Pläne des Projektes. Während der Welcome Show am 25. Februar wurde die Ovalhalle im MuseumsQuartier zur kreativen Spielwiese und offenen Bühne. Im März folgten drei interaktive Talk-Formate, die „Reality Checks“, bei denen persönliche wie gesellschaftliche Themen unter die Lupe genommen wurden. Special Guests waren unter anderem die Sport-Influencerin Amina „Boxing Hijabi“, der weltberühmte Breakdancer Tuff Kid und das viral gegangene TikTok-Format „Der Cop und der Tschetschene.“

Noch vor Ostern geht es in die kreative Schnupperphase, die das künstlerische Angebot präsentiert, das bis in den Sommer reicht: Tanz, Rap und Gesang, Schauspiel und Film, Street Art, Beatboxing, Fashion, Schreiben, Bildhauerei, DJ-ing, Fotografie und digitale Kunst. Der Höhepunkt am Ende sind drei Tage Scheinwerferlicht im MuseumsQuartier. Ein Festival als Werkschau aller Workshopergebnisse – mit den Teilnehmenden in der Hauptrolle.

„Demokratie, was geht?“ ist offen für junge Menschen zwischen 14 und 25 Jahren – alle Backgrounds und Lebensweisen sind willkommen. Das Team vereint diverse Sprachen, u.a. Arabisch, Farsi, Türkisch, Ungarisch, Tschetschenisch, Spanisch, Russisch, Kurdisch, Französisch oder Englisch.

Gefördert ist das Projekt aus den Mitteln des Sozialministeriums. Darüber hinaus bestehen zahlreiche Kooperationen mit Wiener Kultur-, Sozial-, und Jugendeinrichtungen.

Alle Informationen finden sich auf www.demokratiewasgeht.net sowie auf Instagram und TikTok.

Rückfragen & Kontakt:

Für Presseanfragen bittet der Verein um Kontaktaufnahme über info @ demokratiewasgeht.net