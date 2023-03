HYPO Oberösterreich: Ausgezeichnetes Rating für Öffentlichen Deckungsstock

Standard&Poor’s attestiert Rating AA+ für den Öffentlichen Deckungsstock der HYPO OÖ.

Linz (OTS) - Erstmals wurde auch der Öffentliche Deckungsstock der HYPO Oberösterreich einem Rating unterzogen und konnte erwartungsgemäß überzeugen: Die internationale Ratingagentur Standard&Poor’s (S&P global) attestierte mit der ausgezeichneten Note AA+ mit stabilem Ausblick.



„Die HYPO OÖ ist starke und verlässliche Partnerin der öffentlichen Hand und überdies die Hausbank des Landes Oberösterreich. Dieses Rating unterstreicht unsere Position und die Stabilität unseres Hauses.“, so der Vorstandsvorsitzende Mag. Klaus Kumpfmüller.

Nachdem erst im Februar das Rating der Bank mit A+ bestätigt wurde und der Ausblick von negativ auf stabil angehoben wurde, bestätigt die HYPO Oberösterreich ihren Platz an der Spitze der heimischen Bankenlandschaft.

Weitere Informationen zum Rating der HYPO finden Sie hier.

HYPO Oberösterreich Rating-Übersicht

Emittentenrating langfrist: A+, Ausblick stabil

Emittentenrating kurzfrist: A-1, Ausblick stabil

Hypothekarische Pfandbriefe: AA+, Ausblick stabil

Öffentliche Pfandbriefe: AA+, Ausblick stabil

Nachhaltigkeitsrating von ISS ESG: C Prime

HYPO Oberösterreich Fakten

Die HYPO Oberösterreich befindet sich zu 50,57 Prozent im Eigentum des Landes Oberösterreich. 48,59 Prozent der Aktien hält die HYPO Holding GmbH. An dieser sind die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft und die Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft beteiligt.

Im Jahr 2021 erzielte die HYPO Oberösterreich bei einer Bilanzsumme von 8,16 Milliarden Euro einen Jahresüberschuss vor Steuern von 32,5 Millionen Euro.

Die HYPO Oberösterreich beschäftigt rund 420 Mitarbeiter*innen in 11 Filialen (zehn in Oberösterreich und eine in Wien).

Vorankündigung Bilanzpressekonferenz HYPO OÖ:

Datum: 27.04.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: OÖ. Presseclub Saal A

Landstraße 31, 4020 Linz, Österreich

HYPO OÖ Ratingübersicht und Dokumente Online ansehen

Rückfragen & Kontakt:

HYPO Oberösterreich

Rainer Kargel

Pressesprecher

+43 732 7639 54400

rainer.kargel @ hypo-ooe.at

https://www.hypo.at/presse