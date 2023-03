ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zur geplanten Neuregelung der ORF-Finanzierung

Wien (OTS) - Am Rande der heutigen Plenarsitzung des ORF-Stiftungsrates nahm ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zur heute von der Bundesregierung angekündigten Neuregelung der Finanzierung des ORF Stellung:

„Der ORF begrüßt das Bekenntnis der Bundesregierung zu einer nachhaltigen Neuregelung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ein ORF-Beitrag ist eine solidarische Lösung zur Finanzierung des ORF, der von 95 Prozent aller Menschen in Österreich genützt wird. Der Verfassungsgerichtshof war in dieser Angelegenheit sehr eindeutig, als er im Sommer von einer Finanzierungsgarantie gesprochen hat, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine funktionsadäquate Stellung sichert – und so die Bedeutung und den Wert des ORF für die Gesellschaft unterstrichen hat. Darüber hinaus begrüßt der ORF die Zusage einer Digitalnovelle, nur mit mehr digitaler Bewegungsfreiheit kann der ORF in Zukunft allen Menschen in Österreich ein adäquates Angebot machen. Wir sind uns der Erwartungen unseres Publikums bewusst und nehmen auch Kritik ernst. Den ORF-Beitrag sehen wir als Verpflichtung, noch stärker zu einem ORF für alle zu werden – mit mehr Programm-Angeboten für alle Menschen in Österreich.“

