Großbauer: Das RSO bleibt erhalten

Große Freude bei der ÖVP-Kultursprecherin: Die Bundesregierung sucht einen Weg, damit das RSO bestehen bleiben kann

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die Bundesregierung setzt sich klar dafür ein, dass ein Weg gefunden wird, das RSO (Radio Symphonie Orchester) zu erhalten. Das ist eine große Freude und wichtig für die zeitgenössische Musiklandschaft Österreichs und Europas“, so ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer, die sich seit Wochen für den Erhalt des RSO stark macht, nach der Pressekonferenz von Bundesministerin Susanne Raab und der Grünen Klubobfrau Sigrid Maurer.

„Das RSO hat für das Musik- und Kulturland Österreich große Bedeutung und ist ein international geschätzter und begehrter Klangkörper. Daher ist der Erhalt des RSO nicht nur für unsere eigene Identität wichtig, sondern schlussendlich auch ein Magnet für Millionen Touristinnen und Touristen, die gerade auch wegen unserer Kunst und Kultur in unser Land kommen. Und denkt man an die wichtigsten und meist gesehenen Produktionen im ORF, die hauptsächlich Kunst und Kultur zeigen, ist klar, welche Bedeutung die Kunst und Kultur für unser Land hat und wie sehr sie unser Image in der Welt bereichert“, so Großbauer.

„Kultur ist unsere wichtigste Soft-Power, die gerade in einer unsteten Welt eine bedeutende Konstante ist, auf die wir uns verlassen können. In einer kommerzialisierten und digitalisierten Gesellschaft brauchen wir digitale aber genauso analoge Möglichkeiten, uns mit Kunst und Kultur auseinanderzusetzen. ORFIII und Ö1 leisten mit ihrem Programm einen wichtigen Beitrag zum österreichischen Kunst- und Kulturgeschehen. Eine essenzielle Aufgabe ist auch die Verbreitung des österreichischen Films und der österreichischen Pop-Musik, bei der Ö3 in der Pflicht steht. Denn Österreich steht genauso für zeitgenössische Kunst. Allein schon aus diesem Grund muss das RSO unbedingt weiterbestehen“, betont Maria Großbauer abschließend.

