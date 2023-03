AT&S erreicht mit Emissionszielen Meilenstein im Klimaschutz

Das internationale Klimaschutzbündnis "Science Based Targets Initiative" meldet die Anerkennung der AT&S-Emissionsreduktionsziele in Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel

Mit der Anerkennung unserer Emissionsziele durch die SBTi kann AT&S die Erreichung eines Meilensteins in der Nachhaltigkeitsgeschichte des Unternehmens verkünden Marina Hornasek-Metzl, Senior Director ESG bei AT&S 1/3

Uns ist bewusst, dass das nur der erste Schritt ist. Wir werden den Klimaschutz im Rahmen unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie weiter in allen Bereichen vorantreiben. Marina Hornasek-Metzl, Senior Director ESG bei AT&S 2/3

Als global agierendes Unternehmen nehmen wir unsere Verantwortung im Bereich Klimaschutz sehr ernst. Um das zu unterstreichen, haben wir uns zu den Zielvorgaben der Science Based Targets Initiative verpflichtet. Die jetzt erfolgte Bestätigung unserer Energiestrategie ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zum führenden Hightech-Konzern auch im Bereich Nachhaltigkeit Andreas Gerstenmayer, CEO AT&S 3/3

Leoben (OTS) - Großer Erfolg für AT&S im Bereich Nachhaltigkeit: Das internationale Klimaschutzbündnis Science Based Targets Initiative (SBTi) gibt die Anerkennung der AT&S Klimaschutzziele im Sinne des Pariser Klimaabkommens bekannt. Das globale Hightech-Unternehmen mit Sitz in der Steiermark sieht in der Bestätigung seiner Energiestrategie eine hohe Anerkennung für die bisher geleistete Arbeit und einen starken Anreiz für die künftige Umsetzung. Die ambitionierten Ziele, die sich AT&S gesetzt hat, stehen nun offiziell in Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel und sind somit ein wichtiger Schritt zur Sicherung einer lebenswerten Zukunft für nachfolgende Generationen.

Strenge Prüfung

Im Geschäftsjahr 2021/22 verpflichtete sich AT&S freiwillig, seine Klimaschutzziele den strengen Richtlinien der Science Based Targets Initiative zu unterwerfen. Im darauffolgenden Jahr wurden konkrete Emissionsreduktionsziele eingereicht und einer sorgfältigen Prüfung durch die SBTi unterzogen. Diese kam jetzt zu dem Ergebnis, dass die Klimaziele von AT&S den strikten Kriterien des Klimaschutzbündnisses entsprechen, wodurch es als wissenschaftlich fundiert gilt, dass sich die AT&S Energiestrategie an den neuesten Erkenntnissen der Klimaforschung orientiert.

Die Science Based Targets Initiative ist ein internationales Klimaschutzbündnis, bestehend aus United Nations Global Compact (UNGC), Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WIR) und WWF, das ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen in der Privatwirtschaft vorantreibt. Von diesem Bündnis anerkannt zu werden beweist das hohe Engagement eines Unternehmens, gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu tragen und seinen Kunden ambitionierte Nachhaltigkeitsstandards zu garantieren.

Ehrgeizige Reduktionsziele

Im Rahmen der nun bestätigten Klimaziele verpflichtet sich AT&S, jene Treibhausgasemissionen bis 2030 um 38 Prozent im Vergleich zu 2021 zu reduzieren, die aus direkter Freisetzung im eigenen Unternehmen sowie aus indirekter Freisetzung von Energielieferanten entstehen. Zudem werden im gleichen Zeitraum die Emissionen, die durch eingekaufte Waren, Dienstleistungen und Investitionsgüter entstehen, um 48 Prozent pro Euro Wertschöpfung verringert.

„ Mit der Anerkennung unserer Emissionsziele durch die SBTi kann AT&S die Erreichung eines Meilensteins in der Nachhaltigkeitsgeschichte des Unternehmens verkünden “, freut sich Marina Hornasek-Metzl, Senior Director ESG bei AT&S, und betont: „ Uns ist bewusst, dass das nur der erste Schritt ist. Wir werden den Klimaschutz im Rahmen unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie weiter in allen Bereichen vorantreiben. “

Klare wirtschaftliche Vorteile

Um die ambitionierten Vorgaben bis zum Geschäftsjahr 2030/31 zu erreichen, wird AT&S das Energiemanagement für Prozesse und Produktionsanlagen in seinen Werken optimieren und den Anteil an grüner Energie im Einkauf Schritt für Schritt erhöhen. Zur Senkung der Emissionen in der Lieferkette wird AT&S künftig auf eine noch stärkere Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten setzen.

Die signifikante Reduktion von Emissionen bringt auch klare wirtschaftliche Vorteile mit sich, da die Erreichung der Ziele mit Einsparungen beim Energieverbrauch einhergeht. Darüber hinaus unterstützt die ehrgeizige Klimastrategie des Unternehmens die Ziele seiner Kunden, da auch deren Emissionsreduktionsziele dadurch leichter erreichbar werden. Das schafft Vertrauen und stärkt die Kundenbeziehung.

„ Als global agierendes Unternehmen nehmen wir unsere Verantwortung im Bereich Klimaschutz sehr ernst. Um das zu unterstreichen, haben wir uns zu den Zielvorgaben der Science Based Targets Initiative verpflichtet. Die jetzt erfolgte Bestätigung unserer Energiestrategie ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zum führenden Hightech-Konzern auch im Bereich Nachhaltigkeit “, sagt CEO Andreas Gerstenmayer.

Rückfragen & Kontakt:

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG

Gerald Reischl

Vice President Corporate Communications

03842 200 4252 oder 0664 8859 2452

g.reischl @ ats.net