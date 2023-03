Angehende Robotics Engineers verwirklichen vielfältige Projekte

Am Technikum geben Projekte im Master "Robotics Engineering" Einblick in die Zukunft von Robotik und Produktion. Eine Online-Infosession findet am 11. April statt.

Wien (OTS) - Im Master-Studium "Robotics Engineering" an der FH Technikum Wien werden Themen wie Robotik, das produktive Zusammenspiel von Mensch und Maschine oder Industrie 4.0 nicht nur theoretisch gelehrt, sondern in der Praxis umgesetzt – das zeigt ein Blick auf die aktuellen Master-Projekte der Studierenden. Ganz im Sinne des Studiengangs verfolgen sie vielfältige Ansätze.

Im Vordergrund stehen hier vielfältige Robotersysteme: Zahlreiche Studierende haben im Rahmen ihrer Projekte über Jahre hinweg an der Technikum Digital Factory mitgewirkt – eine Pilotfabrik, in der praxistypische Industrie 4.0 Szenarien für die Smart Production realisiert werden. Hier arbeiten Industrie- und Serviceroboter gemeinsam an der Produktion von Miniaturrobotern, die für die Lehre eingesetzt werden.

Weitere Projekte beschäftigen sich mit 3D-Druck: Eine Studentin optimierte die Fehlererkennung in einer 3D-Printer-Farm der Technikum Digital Factory. Ein Kommilitone lässt einen 3D-Druck-Gelenkarmroboter einen spektakulär geschwungenen roten Designer-Stuhl fertigen.

Eine wichtige Rolle spielen auch Virtual und Augmented Reality: So hilft in einem Projekt eine Mixed Reality Visualisierung, sogenannte dynamische Sicherheitszonen in der Zusammenarbeit zwischen Anwender*in und Roboter darzustellen. Der Mensch sieht live, wo er gefahrlos agieren kann. Sicherheit bildet generell einen Schwerpunkt: In einem anderen Projekt hilft ein 3D-Kamerasystem (Time-of-Flight-Technologie) Schutzräume für Industrieroboter zu überwachen.

Dass Robotik unterschiedliche Formen annehmen kann, zeigt der funktionsfähige Prototyp eines schlangenartigen Roboters mit variablen Kugelgelenken, den ein Student entwickelt hat. Und wie mobile Robotik auch abseits von Industrie und Logistik zum Einsatz kommt, illustriert der ebenfalls von einem Studenten entwickelte Prototyp eines mobilen Büroassistenten zur autonomen Lieferung von Kaffee. Der „Coffeebot“ gibt in diesem Video bereits eine gute Figur ab.

High-Tech-Studium berufsbegleitend oder in Vollzeit

„Wir bieten den Studierenden vielfältige Möglichkeiten zur praktischen Anwendung ihrer Kenntnisse“, sagt Studiengangsleiterin Andrea Mizelli-Ojdanic. „Dazu gehören moderne Labors wie unsere Technikum Digital Factory oder die Digitale Miniaturfabrik." Das Studium bietet eine fundierte Ausbildung an der Schnittstelle von Mechanik, Elektronik und Informatik – mit dem Fokus auf Industrie- sowie Mobil-/Servicerobotik. Es widmet sich einer komplexen und zukunftsträchtigen technischen Disziplin: der Robotik in all ihren Facetten. Der Weg zum Master kann wahlweise in Tages- oder Abendform absolviert werden.

Der Master-Studiengang richtet sich an Absolvent*innen (FH oder Uni) von Bachelor-Studiengängen im Bereich Mechatronik, Automation, Elektronik, Maschinenbau oder ähnliche Fachrichtungen. Alle Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen sowie zum Studienplan finden sich unter: https://www.technikum-wien.at/mre

Online-Infotermin am 11. April

Am 11. April um 16:00 Uhr findet eine Online-Infosession zum Master-Studiengang statt. Um Anmeldung unter https://www.technikum-wien.at/events/online-infosession-master-robotics-engineering/ wird gebeten.

