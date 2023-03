Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 24.3.: Feuerwehrausstatter-Rosenbauer-CEO Sebastian Wolf im Interview

Wien (OTS) - „Rüsthaus für Notfälle“ lautet der Titel des Interviews, das Volker Obermayr mit Sebastian Wolf, CEO des Feuerwehrausstatters Rosenbauer, führt – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 24. März um 9.42 Uhr in Ö1.

Das oberösterreichische Unternehmen Rosenbauer zählt weltweit zu den führenden Ausrüstern von Feuerwehren. Spezialisiert ist es auf Fahrzeuge, Löschtechnik, Schutzkleidung und digitale Lösungen zur Brandbekämpfung sowie Katastrophenschutz. Seit August leitet Sebastian Wolf (40) die börsennotierte Gruppe mit Sitz in Leonding. In „Saldo“ spricht Volker Obermayr mit Sebastian Wolf über die Folgen von Lieferengpässen, die Elektrifizierung der Einsatzwagen und die Rolle der Branche bei Brandprävention sowie CO2 Vermeidung.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 87 878/18050

isabella.henke @ orf.at