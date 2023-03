Zendure kündigt Sponsoring von BOÉ Motorsports an

PORTIMÃO, Portugal, 23. März 2023 (ots/PRNewswire) - Zendure, eines der am schnellsten wachsenden globalen Energie-Technologie-Start-ups, hat seine Partnerschaft mit dem MotoGP™ -Rennteam BOÉ Motorsports als Hauptsponsor für die Moto3-Weltmeisterschaft 2023 bekannt gegeben.

Diese Partnerschaft ist der Startschuss für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Zendure und BOÉ Motorsports unter dem Motto „als Erster auf dem Gaspedal und als Letzter auf der Bremse". Stets mit dabei sind begeisterte Fans, die immer auf Achse sind.

BOÉ Motorsports zählt bei den Vorsaisontests zu den führenden Teams der Moto3-Weltmeisterschaft. Während des Rennens wird Zendure die Rennfahrer David Muñoz und Ana Carrasco unterstützen, die die offiziellen Vorsaisontests in Portimão mit beeindruckenden Ergebnissen abgeschlossen haben. José Ángel Gutiérrez Boé, CEO von BOÉ, erklärt: „Zendure hat den Ruf, hochwertige Produkte herzustellen, die jeder Herausforderung standhalten. Wir sind dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung des Unternehmens und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit während der gesamten Saison."

Zendure setzt sich durch das tragbare Energiespeichersystem SuperBase V und den Balkonsolargenerator SolarFlow für die Unterstützung des unabhängigen Energiebedarfs von Gemeinschaften ein. SuperBase V ist das erste tragbare Energiespeichersystem mit Semi-Solid-State-Batterien, das eine zuverlässigere, sicherere und sauberere Energie für Wohnmobile und netzunabhängiges Wohnen, das Aufladen von Elektrofahrzeugen, die Stromversorgung des gesamten Haushalts sowie die Notstromversorgung liefert.

„Wir teilen Muñoz' und Carrascos Leidenschaft für Leistung und Exzellenz. Zendure bietet innovative Lösungen zur Energiespeicherung an, die dazu beitragen, dass Energie dann und dort verfügbar und zugänglich ist, wo unsere Kunden sie am meisten brauchen", so Jolene Shang, Chief Marketing Officer von Zendure.

Der Start des Moto3 World Championship steht kurz bevor. Die Rennstrecke von Portimão ist an diesem Wochenende (24. - 26. März) Schauplatz des ersten Rennens der Meisterschaft.

Weitere Informationen über Zendure und seine Produktreihe umweltfreundlicher Energiespeichersysteme finden Sie unter www.Zendure.com.

INFORMATIONEN ZU ZENDURE

Zendure ist eines der am schnellsten wachsenden Energie-Technologie-Start-ups mit Sitz in den Technologiezentren Silicon Valley in den USA, Greater Bay Area in China sowie Japan. Zendure hat sich zum Ziel gesetzt, Energie dann und dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird, verfügbar und zugänglich zu machen. Unser Ziel ist es, die neueste Batterietechnologie zu demokratisieren, um umweltfreundlichen, erschwinglichen Strom über Geräte und Leistungen, die für netzgebundene und netzunabhängige Lebensweisen geeignet sind, bereitzustellen. So können sowohl netzgebundene als auch netzunabhängige Lebensstile von einer umweltfreundlichen, erschwinglichen Energieversorgung profitieren. Seit 2013 haben die branchenführenden IoT-Heimenergiespeicherlösungen von Zendure dazu beigetragen, weltweit das Leben von Menschen zu Hause, am Arbeitsplatz und in der Freizeit zu verbessern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2039050/image_5017297_73601961.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1879838/Zendure_Addresses_Energy_Insecurity_Semi_Solid_State_Battery_Technology_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zendure-kundigt-sponsoring-von-boe-motorsports-an-301779804.html

Rückfragen & Kontakt:

Chris Chiu,

E-Mail: chris.qiu @ zendure.com,

Telefon: +8613068717917