Alexander Hofer neuer ORF-Landesdirektor Niederösterreich

Ingrid Deltenre leitet Ethikkommission

Wien (OTS) - Der ORF-Stiftungsrat hat in seiner heutigen Plenarsitzung (Donnerstag, 23. März 2022) auf Vorschlag von ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann den derzeitigen Channelmanager von ORF 2, Alexander Hofer, mit großer Mehrheit (34 von 35 Stimmen) zum neuen ORF-Landesdirektor in Niederösterreich bestellt. ORF-Generaldirektor Weißmann informierte das Gremium weiters über die hochkarätige Leitung der Ethikkommission: Diese werde die ehemalige Generaldirektorin der EBU (European Broadcasting Union) Ingrid Deltenre übernehmen.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Ich gratuliere Alexander Hofer sehr herzlich zu seiner neuen Aufgabe. Als Top-Programmmanager hatte Hofer in den vergangenen Jahren großen Anteil am Erfolg des ORF-Programms aus und für Österreich. Als Landesdirektor des ORF Niederösterreich wird er unseren Weg, digitaler, effizienter und österreichischer zu werden, wesentlich mitgestalten. Ich wünsche ihm und seinem Team viel Erfolg.“

Alexander Hofer: „Ich bedanke mich beim Herrn Generaldirektor für das Vertrauen und die breite Zustimmung des Stiftungsrates. Als Channelmanager habe ich eng mit den Landesstudios zusammengearbeitet, gemeinsam haben wir das regionale Angebot in ORF 2 ausgebaut. Die Regionalität ist eines der Alleinstellungsmerkmale des ORF – durch sie bilden wir Österreich in seiner Vielfalt ab und erreichen die Nähe zu unserem Publikum. Als Landesdirektor des ORF Niederösterreich ist es mein Ziel, diese wichtige Säule weiter zu stärken. Ich freue mich darauf, mit dem Team des Landesstudios Niederösterreich ein neues Kapitel aufzuschlagen.“

Alexander Hofer, geboren 1972 und Vater von zwei Söhnen, begann seine journalistische Tätigkeit 1992 als Redakteur im Aktuellen Dienst des ORF-Landesstudios Niederösterreich. Von 1999 bis 2007 war Hofer Außenstellenmoderator, Redakteur und Wetter-Präsentator der ORF-2-Vorabendsendung „Willkommen Österreich“. 2007 übernahm er die Redaktionsleitung der TV-Unterhaltung/Gesellschaftsmagazine und die Sendeverantwortung der „Seitenblicke“. Darüber hinaus war er u. a. für TV-Formate wie „9 Plätze – 9 Schätze“ sowie 2015 bis 2018 als Projektleiter für „Guten Morgen Österreich“ verantwortlich. Ab 2014 war er stellvertretender, ab 2019 interimistischer Leiter der ORF-TV-Unterhaltung. Mit Mai 2018 wurde er zum Channelmanager von ORF 2 bestellt. In dieser Funktion verantwortete er u.a. die Einführung der Formate „ZIB 2 am Sonntag“, „Studio 2“ und das Wissenschaftsformat „Mayrs Magazin“ sowie in enger Abstimmung mit der ZIB-Redaktion die zahlreichen Sondersendungen rund um das Ibiza-Video, zur Corona-Pandemie und zuletzt dem Krieg in der Ukraine.

Ingrid Deltenre leitet Ethikkommission

Die ehemalige Direktorin des Schweizer Fernsehens und Generaldirektorin der EBU wird die von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann beauftragte Ethikkommission leiten. Diese wird sich aus namhaften nationalen und internationalen Expertinnen und Experten zusammensetzen, die in Abstimmung mit Ingrid Deltenre in den kommenden Wochen bestellt werden. Die Ethikkommission wird sich mit den Themen Compliance, Nebenbeschäftigungen und Social Media beschäftigen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at