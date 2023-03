Zivildienst beim Samariterbund bietet neun außergewöhnliche Monate

Für die Starttermine 1. Mai und 1. August sind für Zivildienstleistende im Rettungs- und Krankentransport noch Plätze frei.

Wien (OTS) - Jährlich entscheiden sich gut 14.000 junge Männer in Österreich für den Zivildienst – allein in Wien sind es mehr als 3.000. Die Tendenz ist stark steigend. „Die Zivildienstleistenden beim Samariterbund Wien sind eine unverzichtbare Stütze für unsere Arbeit und für unsere ganze Gesellschaft. Gerade im Rettungs- und Krankentransport sind sie aus dem Arbeitsalltag nicht wegzudenken“, sagt Susanne Drapalik, Präsidentin und Landeschefärztin des Samariterbund Wiens.

Viele Vorteile

Auch für die jungen Männer, die ihre Zeit in den Dienst der guten Sache stellen, schaut bei einem Zivildienst im Rettungs- und Krankentransport einiges heraus. „Die Zivildienstleistenden sammeln in den neun Monaten nicht nur wertvolle Erfahrungen für ihr Leben, sondern erhalten auch eine komplette Berufsausbildung“, sagt Andreas Keyzlar, zuständig für die Zivildienstleistenden beim Samariterbund Wien. „Von Tag eins an durchlaufen sie alle notwendigen Stationen, um nach zwei Monaten dem anspruchsvollen Job als Rettungssanitäter gewachsen zu sein. Neben den außergewöhnlichen Erfahrungen im Kontakt mit Patient:innen erhalten sie eine seit Jänner deutlich aufgestockte Vergütung, das Klimaticket, eine Kranken- und Unfallversicherung sowie weitere Vergünstigungen“, so Keyzlar.

Samariterbund sucht Zivildienstleistende

Über das Jahr verteilt sind beim Samariterbund in Wien rund 360 junge Männer im Zivildienst tätig. Für die Startermine 1. Mai und 1. August sucht der Samariterbund noch Zivildienstleistende. Voraussetzungen zur Ableistung eines Zivildienstes sind für männliche österreichische Staatsbürger die Tauglichkeit, die bei der Stellung vor dem Militärkommando ermittelt wird, sowie die rechtzeitige Abgabe der Zivildiensterklärung.

Kontakt für Informationen und Fragen

Für Fragen und Informationen rund um den Zivildienst beim Samariterbund steht Andreas Keyzlar gerne unter 01 89145-418 und zivildienst@samariterbund.netzur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Samariterbund Wien

Ass. iur. Michael Brommer

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Hollergasse 2-6, 1150 Wien

Mobil +43 (0)664 88 24 37 58

E-Mail michael.brommer @ samariterbund.net



www.samariterbund.net