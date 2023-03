AK: „Zurück an den Start mit dem Fachhochschul-Plan“

Für ein besseres Ergebnis braucht es die Einbindung der Sozialpartner:innen und der ÖH

Wien (OTS) - Massive Kritik am diese Woche veröffentlichten Fachhochschul-Entwicklungs- und -Finanzierungsplan (E&F-Plan) haben heute Vertreter:innen der Fachhochschulen und Studierende geübt. „Wir sehen die Kritik am Plan als überaus berechtigt“, sagt Ilkim Erdost, Leiterin des Bereichs Bildung in der Arbeiterkammer (AK). „Daher fordern wir Bildungsminister Martin Polaschek auf, nochmal zurück zum Start zu gehen und den Plan gemeinsam mit Fachhochschul-Konferenz, Österreichische Hochschülerschaft und Sozialpartner:innen zu überarbeiten. Nur so kann eine ausreichende Finanzierung sichergestellt werden, denn die in Aussicht gestellte Erhöhung wird nicht reichen“, sagt Erdost. „Angesichts des steigenden Fachkräftebedarfs in Österreich ist es besonders haarsträubend, die Fachhochschulen jetzt finanziell auszudünnen.“

Aus Sicht der AK sind Fachhochschulen eine wichtige Säule der österreichischen Hochschullandschaft (insbesondere für erwerbstätige und nicht-traditionelle Studierende). Diese Position bekräftigte auch der Minister bei der Präsentation des Plans. Dadurch ist es jedoch nicht nachvollziehbar, wieso der E&F-Plan dermaßen unausgegoren und in den wesentlichen Punkten der Studienplatzfinanzierung und der generellen finanziellen Planungssicherheit vorbei an den Nöten der Fachhochschulen gestaltet wurde.

„Bisher wurden solche Konzepte gemeinsam mit dem betroffenen Hochschulsektor und weiteren Stakeholdern (ÖH, Sozialpartner:innen) ausgearbeitet. Diese Usance wurde hier über Bord geworfen; das Ergebnis ist leider dementsprechend auch nicht sinnvoll“, sagt Ilkim Erdost, Leiterin des Bereichs Bildung in der AK.

Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die Gewerkschaft GPA und die Industriellenvereinigung (IV) haben gemeinsam ein Zukunftspaket für Fachhochschulen gefordert – diese Forderungen (etwa: Sichere Perspektive für die Fachhochschulen, Studienplatz-Offensive, Qualitätssicherung und die Stärkung der Durchlässigkeit) sind weiterhin offen. „Wir erwarten uns, dass der Minister auf die Kritik eingeht und sie in einem neuen Plan berücksichtigt“, sagt Ilkim Erdost.

