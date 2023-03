„Stars & Talente by Leona König“: „Mr. Wunderbar“ Harald Serafin meets Nachwuchsviolinistin Laura Kostner

Am 26. März um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ein weiteres Mal bringt Nachwuchsförderin und Moderatorin Leona König am Sonntag, dem 26. März 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2 einen arrivierten Star und ein hochbegabtes Talent zum künstlerischen Austausch zusammen. In der jüngsten Ausgabe der TV-Reihe „Stars & Talente“ stehen der ehemalige Operettenstar, Schauspieler und Impresario Harald Serafin sowie die 16-jährige Wiener Violinistin Laura Kostner im Mittelpunkt. Leona König trifft die beiden Protagonisten zum Gespräch und besucht mit der jungen Musikerin und Tierliebhaberin das „Haus des Meeres“. Schließlich beeindruckt Laura Kostner Harald Serafin mit einer leidenschaftlichen Darbietung.

Talent, das die Seele berührt

Publikumsliebling Harald Serafin ist auch mit seinen 91 Lenzen kein bisschen leise. Mit Stolz kann er auf ein bewegtes Leben sowie eine erfolgreiche Karriere als Opernsänger und langjähriger künstlerischer Leiter der Seefestspiele Mörbisch zurückblicken. Als Mittsiebziger begeisterte er in der Jury der ORF-Show „Dancing Stars“ mit seinen charmant-strengen Kritiken und markigen „Wunderbar!“-Ausrufen ein großes Fernsehpublikum. Ein Auge für künstlerisches Talent hatte Harald Serafin aber schon immer: Bereits in seiner Funktion als Mörbisch-Intendant hatte er viel mit musikalischem Nachwuchs zu tun und erkennt Talent, wenn es ihm begegnet. Am liebsten ist es ihm, wenn es seine Seele berührt, wie er im Gespräch mit Leona König erzählt. Die eigene künstlerische Begabung hat der in Litauen geborene Star auch an seinen Nachwuchs – Sohn Daniel und Tochter Martina – vererbt: Daniel Serafin ist Opernsänger und Kulturmanager – aktuell Intendant der Oper im Steinbruch St. Margarethen –, Martina Serafin ist als eine der gefragtesten österreichischen Sopranistinnen auf internationalen Bühnen zu Hause. Auch heute noch hat Harald Serafin Kontakt mit vielen jungen Menschen und freut sich, bei „Stars & Talente“ neue hochbegabte Nachwuchskünstler/innen kennenzulernen.

Bevor es aber zur Begegnung mit der jungen Geigerin Laura Kostner kommt, trifft Leona König diese zum Gespräch im Wiener „Haus des Meeres“. Schließlich begeistert sich die 16-Jährige, die aus einer Musikerfamilie kommt und schon zahlreiche Wettbewerbe gewonnen hat, nicht nur für ihr Instrument, sondern auch für Tiere. Teil des Kostner-Haushaltes sind zwei Katzen mit den Namen Feuer und Flamme, aber besonders angetan haben es der jungen Künstlerin die Wasserschildkröten im „Haus des Meeres“. Dort erzählt die Schülerin des Musikgymnasiums Wien, die im Vorjahr im Finale des von Leona König initiieren Klassikförderpreises „Goldene Note“ war, welchen Stellenwert Musik für sie hat. An der Teilnahme bei Wettbewerben wie „prima la musica“ reizt sie die Vorbereitung und was man dabei lernen kann weitaus mehr als das Gewinnen selbst.

Im Palais Ehrbar im vierten Wiener Gemeindebezirk trifft Laura Kostner auf Harald Serafin und versetzt den „Mr. Wunderbar“ mit ihrer Darbietung des berühmten Intermezzos aus Pietro Mascagnis veristischer Oper „Cavalleria Rusticana“ in Begeisterung.

Nächste Ausgabe „Stars & Talente“ am 2. April mit Mezzosopranistin Zoryana Kushpler

In der nächsten „Stars & Talente“-Ausgabe am 2. April um 18.00 Uhr in ORF 2 trifft die ukrainische Mezzosopranistin Zoryana Kushpler auf die junge Südtiroler Flötistin Chantal Ramona Veit. Die letzte Folge des TV-Formats am Pfingstmontag, dem 29. Mai, ist zugleich das Semifinale der „Goldenen Note 2023“ und präsentiert die Highlights der am 15. April stattfindenden Audition. In dieser werden neun junge Künstlerinnen und Künstler gekürt, die schließlich im „Goldene Note“-Finale am Freitag, dem 2. Juni, um 20.15 Uhr in ORF 2 auftreten.

