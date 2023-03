AK NÖ-Wieser zu neuer Landesregierung: Braucht mehr als lose Überschriften für Herausforderungen der Arbeitswelt

St. Pölten (OTS) - „Wir beurteilen jede Regierung danach, was sie bereit ist für Arbeitnehmerinnnen und Arbeitnehmer zu leisten“, betont AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser anlässlich der Angelobung der neuen Landesregierung. Bisher ist außer losen Überschriften wenig bekannt, wie den Herausforderungen der Arbeitswelt begegnet wird. „Es braucht konkrete Maßnahmen, um die notwendige Qualifizierung der Facharbeit auszubauen, das damit verbundene Einkommen der Menschen zu sichern und der Teuerung wirksam entgegenzuwirken“, so Wieser.

So fehlen etwa im Pflegebereich in den kommenden Jahren 90.000 Fachkräfte. Auch Mobilität und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist aktueller denn je. „Diese Themen können nicht auf die lange Bank geschoben werden und brauchen konkrete Umsetzungen für die Beschäftigten in Niederösterreich“, so Wieser. „AK und ÖGB Niederösterreich werden weiterhin die berechtigten Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die das Land am Laufen halten, aufzeigen. Wir werden dazu wie bisher unsere Expertise im Austausch mit dem Land Niederösterreich einbringen“, so der AK NÖ-Präsident abschließend.



