SPÖ-Lindner/Herr zu Black Voices Hearing im Parlament: Anti-Rassismus muss Praxis werden!

SPÖ-Abgeordnete Lindner und Herr organisieren Hearing für Volksbegehren-Aktivist*innen

Wien (OTS/SK) - Fast 100.000 Unterschriften sammelte das Volksbegehren BLACK VOICES und startete damit eine österreichweite Debatte über Anti-Rassismus und Gleichbehandlung. Damit auch das Parlament sich mit den wichtigen Forderungen des Volksbegehrens befasst, brachten die SPÖ-Abgeordneten Nurten Yilmaz, Julia Herr und Mario Lindner es Ende 2022 als Petition auch ins Hohe Haus. Gestern, Mittwoch, organisierten Lindner und Herr anlässlich des internationalen Tages gegen Rassismus daher auch ein Hearing zu den Forderungen von BLACK VOICES. Mit mehr als 150 Teilnehmer*innen und zahlreichen Expert*innen wurde im Parlament diskutiert. Für die SPÖ-Abgeordneten steht fest: „Die Aktivist*innen von BLACK VOICES haben eine dringend notwendige Debatte über den Kampf gegen Rassismus auf allen Ebenen unserer Gesellschaft angestoßen. Jetzt bringen wir ihre Forderungen und Visionen auch dorthin, wo sie hingehören: Ins Hohe Haus!“ Eingeladen waren neben den Initiator*innen und der Zivilgesellschaft auch Vertreter*innen der anderen Parlamentsfraktionen. ****

Für SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner steht fest: „An ein paar fehlenden Unterschriften darf es nicht scheitern, dass wir endlich auch im Parlament über Anti-Rassismus diskutieren. Ich freue mich, dass wir es möglich machen konnten, dass BLACK VOICES die Bühne und Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat. Und wir werden uns auch weiter dafür einsetzen, dass das Volksbegehren im Zuge der Ausschüsse und des Plenums vom gesamten Nationalrat diskutiert wird!“

Julia Herr betonte im Zuge des Hearings den großen Erfolg, den das Volksbegehren schon jetzt in der öffentlichen Debatte erzielen konnte: „Die vielen BLACK VOICES Aktivist*innen haben mit ihren konkreten Forderungen vor allem eines bewiesen: Anti-Rassismus ist immer eine soziale Frage. Egal ob am Arbeitsmarkt, bei der Bildung, der Gesundheit oder im öffentlichen Leben – eine wirklich anti-rassistische Politik macht unsere Gesellschaft für alle gerechter und besser. Und genau diesen Zugang werden wir in Zukunft mit voller Kraft unterstützen!“

Die beiden SPÖ-Abgeordneten betonten nach der Debatte mit den anderen politischen Vertreter*innen aber auch, dass die Debatte über die konkreten Forderungspunkte des Volksbegehrens nun durch einzelne Anträge weitergehen müsse: „Wir werden den Druck erhöhen, damit es endlich echte Ergebnisse gibt!“ (Schluss) sp/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at