Molecular Devices präsentiert Fortschritte im Organoid Innovation Center - Salzburg

Im Rahmen des Europa Sales Meetings in Puch wurde die Kooperation mit Advanced Solutions und der automatisierten Bioprinting-Plattform (BAB 400) vorgestellt

PUCH/Salzburg/SAN JOSE, Kalifornien (OTS) - Molecular Devices LLC, führender Anbieter von leistungsstarken Life-Science-Lösungen, präsentiert diese Woche in Puch die erweiterten Kompetenzen des Organoid Innovation Centers - Salzburg vor rund 80 Molecular Devices Sales Manager aus ganz Europa.

Nach der feierliche Eröffnung des Organoid Innovation Centers - Salzburg im Oktober 2022 ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Advanced Solutions ein, um den BioAssemblyBot® 400 (BAB 400) von Advanced Solutions zu vermarkten. Dabei handelt es sich um eine Bioprinting-Plattform, die Biowissenschaftlern hilft, konsistente, komplexe organoide Modelle für die Arzneimittelentwicklung in großem Maßstab zu reproduzieren. Sie ist ab sofort für Kunden in Europa und Nordamerika erhältlich.

" 3D-Zellmodelle wie selbstorganisierte Organoide können den Prozess der Arzneimittelentwicklung beschleunigen und die Misserfolgsquote bei klinischen Studien aufgrund ihrer mehr menschlichen, biologisch relevanten Struktur verringern ", so Josef Atzler, Vice President Technology Innovation, Molecular Devices. "Sie können jedoch je nach Technologie, Arbeitsabläufen und Fachwissen sehr unterschiedlich ausfallen, was die Zuverlässigkeit der Forschung beeinträchtigt. Die sofort einsatzbereite Integration des BAB 400 in die ImageXpress® Cellular Imaging Systeme von Molecular Devices überwindet diese Herausforderungen für die Kunden und ermöglicht eine schlüsselfertige Automatisierung der Überwachung der Zellgesundheit und der Endpunkt-Assays."

Sechsachsige Roboterarme reproduzieren Organoide systematisch

Im Organoid Innovation Center - Salzburg verwendet der sechsachsige Roboterarm BAB 400 in einem vollautomatischen Gehäuse eine breite Palette von austauschbaren "Händen", um Organoide systematisch zu reproduzieren, während das ImageXpress-System den Modellierungs- und Screening-Prozess mit hochauflösenden zellulären Bildgebungsinformationen für eine höhere Präzision unterstützt. Die schlüsselfertige Plattform ermöglicht es Forschern, die Qualität und Lebensfähigkeit von 3D-Zellkulturen bei höherem Durchsatz zu verbessern.

" Das Team von Molecular Devices unterrichtet den BAB 400 in fortschrittlichen Organoid-Herstellungstechniken, die es Wissenschaftlern ermöglichen, komplexe 3D-Zell- und Gewebesysteme in ihren eigenen Labors herzustellen ", erläutert Michael Golway, Präsident und CEO von Advanced Solutions. "BAB 400 ist in der Lage, diese komplexe Produktion mit Präzision und Wiederholgenauigkeit zu bewältigen, was zu besseren biologischen Ergebnissen und damit zu einer besseren und schnelleren Behandlung von Krankheiten und Infektionen beim Menschen führt.“

Molecular Devices hat zudem sein Angebot im Bereich der 3D-Biologie Ende 2022 durch die Übernahme von Cellesce weiter ausgebaut. Cellesce ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das sich auf die Auftragsentwicklung und -fertigung von Patientenorganoiden (PDOs) in großem Maßstab für verschiedene Anwendungen, einschließlich des Wirkstoffscreenings, spezialisiert hat.

Über Molecular Devices, LLC.

Molecular Devices ist einer der weltweit führenden Anbieter von bioanalytischen Hochleistungsmesssystemen, Software und Verbrauchsmaterialien für die biowissenschaftliche Forschung sowie die pharmazeutische und biotherapeutische Entwicklung.

Das breite Produktportfolio umfasst Plattformen für Hochdurchsatz-Screening, Genom- und Zellanalyse, Kolonieauswahl und Mikroplatten-Detektion. Diese bahnbrechenden Produkte ermöglichen es Wissenschaftlern, Produktivität und Effektivität zu steigern und so die Forschung und Entdeckung neuer Therapeutika zu beschleunigen. Molecular Devices hat sich der kontinuierlichen Entwicklung innovativer Lösungen für Life-Science-Anwendungen verschrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Besuchen Sie Molecular Devices unter www.moleculardevices.com

Über Advanced Solutions Biowissenschaften, LLC

Advanced Solutions Life Sciences, LLC (Advanced Solutions) widmet sich der Erforschung, dem Design und der Entwicklung integrierter Software- und Hardwarelösungen für die Bereiche Biowissenschaften, Biotechnologie, Biopharma und Biomedizin. Der Sitz von Advanced Solutions befindet sich in Louisville, KY, USA.

Besuchen Sie Advanced Solutions unter www.advancedsolutions.com

