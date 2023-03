Initiative Love Politics sucht neue Talente für eine glaubwürdige Politik des 21. Jahrhunderts

Love Politics startet erste politisch unabhängige Ausbildung von Politiker:innen. Ex-Bundespräsident Fischer und Ex-EU-Kommissar Fischler sind Mitgründer der Initiative.

Wien (OTS) - Die Zufriedenheit der Österreicher:innen mit dem politischen System ist in jüngster Vergangenheit erneut gesunken. Nur etwas mehr als ein Drittel der Bevölkerung ist noch der Auffassung, dass das politische System in Österreich gut funktioniert. „Demokratie ist längst kein Selbstläufer mehr. Doch es gibt Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die sich mit Motivation, Expertise und Leidenschaft für eine gerechte und faire Gesellschaft einsetzen wollen“, sagt Sonja Jöchtl, die neben Anderen für den Start von Love Politics in Österreich, Deutschland und der Schweiz verantwortlich zeichnet. „Diese Menschen wollen als Politiker:innen dazu beitragen, Gesellschaft zu verändern und die Demokratie wieder zu stärken – und Love Politics möchte sie bei diesem Vorhaben unterstützen.“

Start mit prominenten Unterstützer:innen

Der politisch unabhängige Verein setzt sich zum Ziel, talentierten Menschen für eine Karriere in der Politik zu qualifizieren und auf diesem Weg neue Impulse für die repräsentative Demokratie zu setzen. Unterstützung kommt dabei unter anderem von erfahrenen Politiker:innen wie dem ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer oder Österreichs ehemaligem EU-Kommissar Franz Fischler. „Wir haben uns die Frage gestellt, wie neue und auch parteiferne Persönlichkeiten für die Politik gewonnen werden könnten. Und wir hoffen, mit Love Politics einen Beitrag dafür leisten zu können.“



Überparteilicher Lehrgang startet in Österreich, Deutschland und in der Schweiz

Heute, Donnerstag beginnt die Bewerbungsfrist für die Teilnahme an dem ersten überparteilichen stattfindenden Pionier:innenprogramm. Das Curriculum bietet eine intensive Einführung in das politische System in Theorie und Praxis, mit Themen wie „Glaubwürdige Kommunikation“, „Umgang mit Hass und Diskriminierung“, „Neue Allianzen für eine neue Politik“ und „Wie man das politische System verändert“.

Österreichs ehemaliges Staatsoberhaupt, Heinz Fischer, unterstützt die Initiative: „Ein übergreifendes Ziel von Politik muss der Erhalt der Demokratie und die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts sein. Dies kann nur gelingen, wenn Vertrauen in die Politik entsteht und die Bevölkerung sich von den Stimmen im Parlament vertreten fühlt. Love Politics setzt genau hier an.“

Rückfragen & Kontakt:

Sonja Jöchtl, +43 664 82 66 922, office @ lovepolitics.net Webseite http://www.lovepolitics.net