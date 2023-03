Hochwertige Literatur von Menschen mit Lernbehinderung ausgezeichnet

Der Literaturpreis Ohrenschmaus entdeckt wieder neue Schreibtalente, die einen besonderen Blick auf die Welt werfen.

Wien (OTS) - Der 21. März ist nicht nur Welt-Downsyndrom-Tag, Frühlingsbeginn und Tag der Poesie, sondern auch der Tag des Literaturpreises Ohrenschmaus. Im Rahmen eines Festaktes im Raiffeisenhaus Wien wurden zum 16. Mal Texte von Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Lernbehinderung ausgezeichnet.

"Die prämierten Texte sind ein wahres Feuerwerk an Ideen, positiven Zugängen zur Welt, dem Hinterfragen von Normalität und ein starker Appell für ein Miteinander für Menschen mit und ohne Behinderung. Denn jeder hat Stärken, die wir sehen und fördern müssen!", sagt der Initiator des Literaturpreis Ohrenschmaus Dr. Franz-Joseph Huainigg.

Unter der Schirmherrschaft von Felix Mitterer hat eine Fachjury drei Hauptpreise im Wert von € 3.000,- vergeben. Ebenso wurden großartige und wichtige Texte zum Thema Frieden mit der von Zotter gesponserten Ohrenschmaus-Schokolade ausgezeichnet. Auf einer Ehrenliste wurden weitere zehn Texte gelobt und es wurde ein einjähriges Schreibstipendium vergeben.

Die Gewinnertexte

Christian(e) Kargl wurde für den Text "Die Idee ist müde" mit einem Hauptpreis ausgezeichnet. Christian(e) Kargel ist 32 Jahre alt und lebt derzeit in Niederösterreich, knuddelt, nach eigener Beschreibung, gern "mit der Stimme Gottes und wartet auf ein Treffen mit Nina Hagen". In der Zwischenzeit schreibt Christin(e) in der Forum Logos-Gruppe mit.

David Tritscher gewann mit seinem Text "warum machen sie nicht mal was kreatives mit uns" zum zweiten Mal den Ohrenschmaus Hauptpreis. In seinem Text hinterfragt er die Tätigkeiten, die behinderten Menschen zugedacht und zugetraut werden. Der 23-jährige Autor lebt in Wien und hat vor kurzem seinen ersten Gedichtband "der bergschreiber" herausgebracht.

Mit dem dritten Hauptpreis wurde Barbara Müller mit ihrem Text "Der Papa ist gestorben" prämiert. Die 44-jährige Autorin aus Wien besucht seit Jahren den Club 21, wo viele ihrer Texte entstehen. Barbara Müller schreibt nicht nur, sondern malt auch seit Jahren und verkauft ihre Bilder bei Vernissagen.

Mit dem Ohrenschmaus-Schokolade-Preis der Firma Zotter wurden die Autor:innen Agnes Zenz, Martin Kogler und Johanna Veith ausgezeichnet. Sie geben in ihren Texten einen starken literarischen Appell für den Frieden. Wer dieses Zeichen weiterschenken oder selbst unterstützen möchte, kann die Zotter-Ohrenschmaus-Schokolade gegen eine Spende beim Verein Ohrenschmaus erhalten.

Auf der Ehrenliste wurden die Texte von Eder Robert, Glößl Rene, Gstöttmaier Peter, Massner Isabella, Planinger Gerlinde, Robnig Claudia, Saugspier Robert, Schultes Daniele, Strouhal Oliver, Zeiger Micha, Zettl Gitti ausgezeichnet – großartige Erzählungen, Lebensberichte und Gedanken, die lesenswert sind!

Mit einem einjährigen Schreibstipendium, gefördert vom Bundesministerium für Kunst und Kultur wurde Peter Gstöttmaier ausgezeichnet, der schon mehrere Ohrenschmaus-Hauptpreise in den letzten Jahren gewonnen hat. Unterstützt von den Mentorinnen Eva Nagl-Jancak und Heidi Pölzguter wird er an einem Buch arbeiten. Man darf gespannt sein!

Siegertexte in Buchform

Alle Sieger- und prämierten Texte sind im Buch "Wenn Ideen spazieren" in der Ohrenschmaus-Edition der Buchschmiede erschienen. Für €15 ist das Buch unter www.buchschmiede.at ab sofort bestellbar. Wir danken der Buchschmiede, die das ermöglicht hat. Viele weitere Bücher werden folgen.

In den letzten 16 Jahren wurden über 2.500 Texte beim Literaturpreis Ohrenschmaus eingereicht. 149 Texte davon wurden prämiert, von denen wiederum 48 Hauptpreise waren. 2023 haben 142 Autor:innen mit Lernbehinderung am Literaturwettbewerb Ohrenschmaus teilgenommen. Die Jury rund um Schirmherr Felix Mitterer – Heinz Janisch, Eva Nagl-Jancak, Ludwig Laher, Günter Kaindlstorfer und Barbara Rett – lobte die hohe Qualität der Texte und dementsprechend fiel auch dieses Jahr die Entscheidung nicht so leicht. Alle Siegertexte können Sie auf der Homepage des Verein Ohrenschmaus nachlesen.

Was ist der Literaturpreis Ohrenschmaus?

Der Literaturpreis Ohrenschmaus wurde 2007 vom Autor Franz-Joseph Huainigg initiiert, um "einen besonderen Blick auf die Welt zu geben, wie es die Ohrenschmaus-Autor:innen auf einzigartige Weise tun. Es geht nicht um Defizite, sondern um Fähigkeiten und Literatur. Kurz gesagt, um einen neuen Blick auf die Welt und auf Menschen mit Lernbehinderung! Was auch heuer wieder grandios gelungen ist".

Sie finden alle preisgekrönten Texte auf der Website des Verein Ohrenschmaus: www.ohrenschmaus.net. Oder besuchen Sie den Literaturpreis Ohrenschmaus auf den Sozialen Medien: https://www.facebook.com/verein.ohrenschmaus, https://www.instagram.com/verein_ohrenschmaus

Der Zotter Schoko Preis – ein Stück Frieden zum Teilen!

Der Literaturpreis Ohrenschmaus kooperiert von Anbeginn mit Josef Zotter. Jedes Jahr kreiert dieser eine eigene Ohrenschmaus-Schokolade, in deren Banderole ausgewählte Texte zu lesen sind. In diesem Jahr wurde die Verpackung von Dino Kunkel von der Grafik-Anstalt gestaltet und beinhaltet drei ausgewählte Texte zum Jahresthema "Frieden". Der süße Zotter Preis freut sich jedes Jahr einer großen Beliebtheit bei den Ohrenschmaus Autor:innen und dem Publikum!

Neue Ohrenschmaus-Projekte gestartet!

In 18 Schreibwerkstätten quer durch das Land sucht der Verein Ohrenschmaus neue Schreibtalente. In weiteren zwei Schreibwerkstätten erlernen Behindertenpädagog:innen und -betreuer:innen, wie unterstütztes Schreiben funktioniert. Informationen zu den Workshops und Anmeldungen finden Sie auf der Homepage www.ohrenschmaus.net

Gefördert vom Inklusionspreis des Jubiläumsfonds - Licht ins Dunkel wird der Verein Ohrenschmaus ab Mai drei Autor:innen mit Lernbehinderung als Literatur-Bootschafter:innen beschäftigen und ihr Schreibtalent fördern. Die Firma AfB – Arbeit für Behinderung setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein und gab im Rahmen der Preisverleihung bekannt, dass sie das Ohrenschmaus-Beschäftigungsprojekt im Bereich der Literatur unterstützen und der Projektgruppe sechs Computer kostenlos zur Verfügung stellen. Informationen zum Projekt sind auf der Homepage www.literatur-bootschaft.at zu finden.

DANKSAGUNG

Gemeinsam mit den Partnerorganisationen Caritas, Diakonie, Jugend am Werk, Lebenshilfe, Vienna People First und Wiener Hilfswerk bedankt sich der Literaturpreis Ohrenschmaus bei den Sponsoren und Fördergebern!

Hauptsponsor: Österreichische Lotterien

Gastgeber der Preisverleihung: Raiffeisen Holding NÖ-Wien

Gastgeber der After Party: Am Badeschiff

In alphabetischer Reihenfolge: AfB- Arbeit für Behinderung, Am Badeschiff, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, Erste Bank, fritz-kola, Grafik-Anstalt, Jubiläumsfonds - Licht ins Dunkel, Katharina Turnauer Privatstiftung, MA 7 - Stadt Wien Kultur, Monopolverwaltung GmbH (MVG), Oberbank AG, Österreichische Post AG, Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, Rotary-Club Wien Nord-Ost, UNIQA Österreich, Verlag Buchschmiede, WKÖ - Wirtschaftskammer Österreich, Zotter Schokolade GmbH

Getränke und Buffet: fritz-kola, Speisen ohne Grenzen

Musikprogramm am Badeschiff: Firefly Club – Musik: Inklusiv

Rückfragen & Kontakt:

Caritas Österreich

Melanie Wenger-Rami

Pressesprecherin, Leitung Öffentlichkeitsarbeit

+43 664/8266920

melanie.wenger-rami @ caritas-austria.at

caritas.at