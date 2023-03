Die SÖZ Partei fordert Wiener Ramadan-Deko

Für Toleranz und Zusammenhalt während des wichtigsten religiösen Monats für MuslimInnen.

Wien (OTS) - Die SÖZ Partei in Wien setzt sich dafür ein, dass während des Ramadan eine angemessene Dekoration auf den Straßen von Favoriten im 10. Wiener Gemeindebezirk installiert wird.



"Wir setzen uns dafür ein, dass Wien zu einer offenen und toleranten Stadt wird, in der sich jeder unabhängig von seiner ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit willkommen fühlt", betont Hakan Gördü, der Klubobmann der SÖZ in Favoriten.



Gördü betont auch, dass diese Aktion eine wunderbare Möglichkeit wäre, die Vielfalt der Stadt zu feiern und das Bewusstsein für verschiedene Kulturen und Religionen zu stärken. Die Forderung gilt natürlich auch für die religiösen Feiertage anderer Glaubensgemeinschaften (Weihnachten, Chanukka, Diwali oder Vesak).



Der Ramadan ist ein wichtiger religiöser Monat für Muslime weltweit. Als SÖZ Partei setzen wir uns für Toleranz und Zusammenhalt in unserer Stadt ein und glauben, dass eine Ramadan-Deko auf den Straßen von Favoriten ein wichtiger Schritt in diese Richtung wäre.



Wir hoffen, dass die Stadt Wien unserer Forderung nachkommen wird und die Straßen von Favoriten angemessen schmücken wird.

Rückfragen & Kontakt:

SÖZ - Sozial & Ökologisch

Gudrunstr. 167, 1100 Wien

Tel.: +4366499077111

info @ soez.at | www.soez.at