Erster Platz an Ingram Micro für Gesamtperformance und Portfolio

Bei Leserwahl von EHZaustria in zwei Kategorien ausgezeichnet

Wien (OTS) - ITK-Branchengröße Ingram Micro wurde für die beste Gesamtperformance gekürt und erneut mit dem Titel „Bestes Portfolio“ ausgezeichnet. Die Sieger wurden im Rahmen der Leserwahl des Fachmagazins EHZaustria ermittelt.



„Die volatilen Phasen der letzten Jahre haben uns gezeigt, wie wichtig Kommunikation und gute Partnerschaften sind. Immer im Fokus ist dabei, die bestmögliche Customer Experience zu schaffen – durch vereinfachte Prozesse, moderne Plattformen und gut ausgebildetes Personal. Im Sinne unseres Leitsatzes „Realize the Promise of Technology“ konnten wir dank eines hochmotivierten Teams auch unter schwierigen Bedingungen ein kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden sein. Die Auszeichnung der EHZ-Leser und österreichischen Fachhändler zeigt uns, dass wir mit unserem Erfolgskonzept des One-Stop-Shops mit voll umfassendem Portfolio und Rundum-Service für unsere Reseller auf dem richtigen Weg sind“, freut sich Adolf Markones, Executive Managing Director Ingram Micro Österreich.



Bestnote für Ingram Micro

Alljährlich ruft EHZaustria, das führende österreichische Channel-Magazin der ITK-Branche, seine rund 6.000 Leser aus dem Fachhandel zur Wahl des „Distributor des Jahres“ auf. Diese bewerten die Zusammenarbeit mit ihren Geschäftspartnern in den Kategorien Portfolio, Bestellvorgang, Kundenfreundlichkeit, Logistik, Technische Unterstützung und Projekt-Support nach dem Schulnotensystem. Ingram Micro erhält dieses Jahr gleich in zwei Kategorien die Bestnote. „Wir freuen uns sehr, erneut die Auszeichnung für das beste Portfolio und erstmals für die beste Gesamtperformance zu erhalten. Medien wie die EHZaustria erfüllen einen wichtigen Informationsauftrag, durch den unsere Branche in Kontakt und auf dem neuesten Stand bleibt. Ich bedanke mich bei allen Lesern, Kunden und Herstellern für ihr Vertrauen in das Team von Ingram Micro Österreich“, ist sich Markones der Verantwortung gegenüber allen Partnern und den Medien bewusst.



Für mehr Informationen zu Ingram Micro besuchen Sie at.ingrammicro.com



Rückfragen & Kontakt:

Putz & Stingl GmbH, Mag. Tamara Soffried

Externe Medienbetreuung Ingram Micro Österreich

Badstraße 14a, 2340 Mödling

Tel.: +43 2236-23424-21

Mobil: +43 699-1234 24-21

E-Mail: soffried @ putzstingl.at