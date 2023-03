Rekordjahr für die BMW Group in Österreich: 2022 höchster Umsatz in der Geschichte.

2022 war in mehreren Bereichen für uns erneut ein herausforderndes Jahr - aber letztendlich auch sehr erfolgreich. Das Ergebnis unterstreicht für mich deutlich die hohe Performance meiner Kolleginnen und Kollegen hier in Österreich. Ihr Engagement, unsere attraktive Produktpalette und unser schlagkräftiges Netz an Händlerpartnern haben uns auch im vergangenen Geschäftsjahr zum erfolgreichsten Premiumautomobilhersteller in Österreich gemacht. Genau dieses umfassende Engagement in und für Österreich schätzen unsere Kundinnen und Kunden. Und genau das ist es auch, was uns in hohem Maß mit Österreich verbindet Christian Morawa, CEO BMW Austria GmbH 1/2

Die Entscheidung der BMW Group, die E-Antriebe der nächsten Generation künftig in Steyr zu produzieren, ist ein echter Meilenstein in der Geschichte unseres Standorts. Das Werk Steyr steht für Kompetenz, Flexibilität und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Das unterstreicht auch unsere stabile Performance im herausfordernden letzten Geschäftsjahr Klaus von Moltke, Geschäftsführer BMW Group Werk Steyr 2/2

Salzburg/Steyr (OTS) - Rekordumsatz von 7,6 Milliarden Euro, Steigerung der Produktion im BMW Group Werk Steyr und Investitionsoffensive im Bereich Elektromobilität: BMW Group holt 2022 E-Antriebsproduktion nach Österreich.



2022 erzielte die BMW Group in Österreich ein neues Rekordjahr: Mit einem Umsatz von rund 7,6 Milliarden Euro erzielte das Unternehmen den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte. Mit einem Rekordmarktanteil von 8,6 Prozent platziert sich das Unternehmen erneut auf Platz 3 aller Automobilhersteller in Österreich. Als stabiler Arbeitgeber konnte die Beschäftigung weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus investierte man 2022 über 309 Millionen Euro in Österreich – das entspricht umgerechnet weit über einer Million Euro pro Arbeitstag.



„2022 war in mehreren Bereichen für uns erneut ein herausforderndes Jahr - aber letztendlich auch sehr erfolgreich. Das Ergebnis unterstreicht für mich deutlich die hohe Performance meiner Kolleginnen und Kollegen hier in Österreich. Ihr Engagement, unsere attraktive Produktpalette und unser schlagkräftiges Netz an Händlerpartnern haben uns auch im vergangenen Geschäftsjahr zum erfolgreichsten Premiumautomobilhersteller in Österreich gemacht. Genau dieses umfassende Engagement in und für Österreich schätzen unsere Kundinnen und Kunden. Und genau das ist es auch, was uns in hohem Maß mit Österreich verbindet“ , so Christian Morawa, CEO BMW Austria, zu den Ergebnissen.

Über 18.500 BMW und MINI Modelle wurden 2022 neu zugelassen - dies macht die BMW Group weiterhin zum erfolgreichsten Premiumhersteller in Österreich.

Einen signifikanten Anstieg verzeichneten die Neuzulassungen im Elektrosegment: Die BMW Group bietet schon heute eine einzigartige Elektropalette und setzte ihre E-Offensive auch 2022 mit einem Plus von 35 Prozent weiterhin konsequent fort. Im Vorjahr waren über 11 Prozent aller verkauften Elektroautos in Österreich von BMW und MINI. Die Marke BMW verzeichnete in diesem Bereich ein enormes Wachstum von über 60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Durch diesen starken Anstieg kletterte die Marke BMW auf Platz drei im Gesamtsegment an vollelektrischen Fahrzeugen in Österreich.

2022 holte das BMW Group Werk Steyr die E-Antriebsproduktion der nächsten Generation nach Österreich: Bis 2030 werden dafür über eine Milliarde Euro in Österreich investiert.

„Die Entscheidung der BMW Group, die E-Antriebe der nächsten Generation künftig in Steyr zu produzieren, ist ein echter Meilenstein in der Geschichte unseres Standorts. Das Werk Steyr steht für Kompetenz, Flexibilität und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Das unterstreicht auch unsere stabile Performance im herausfordernden letzten Geschäftsjahr“ , so Klaus von Moltke, seit 2022 neuer Geschäftsführer des BMW Group Werks Steyr.

BMW Group: Wirtschaftsmotor in und für Österreich.

2022 zählte die BMW Group in Österreich 5.260 Beschäftigte. Dies bedeutet einen Anstieg von drei Prozent bzw. ein Plus von über 140 gegenüber dem Vorjahr. Somit konnte das Unternehmen die Anzahl an Beschäftigten konsequent ausbauen und bietet damit vielen Menschen im Land einen attraktiven Arbeitsplatz. Zusammen mit den österreichischen Händlerpartnern sichert die BMW Group über 8.000 Arbeitsplätze in Österreich.

Weitere Informationen finden Sie im BMW PressClub.

Rückfragen & Kontakt:

BMW Group in Österreich

Michael Ebner

Leiter Kommunikation Zentral- und Südosteuropa

+43 662 8383 9100

michael.ebner @ bmwgroup.at