Amelia stellt Brandon Nott als Chief Product Officer ein

New York, 22. März 2023 (ots/PRNewswire) - Das Trusted AI-Unternehmen setzt seine Investition in das Führungsteam mit einem bewährten Produktführer fort.

Amelia, das führende Unternehmen im Bereich der vertrauenswürdigen KI (Trusted AI), freut sich, bekannt zu geben, dass Brandon Nott als Chief Product Officer Amelia beigetreten ist. Diese Ankündigung folgt auf die jüngste Nachricht über die Investition von Amelia in Höhe von 175 Millionen Dollar durch BuildGroup und Monroe Capital und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, das beste Team und die besten Produkte der Branche aufzubauen.

Vor seinem Eintritt bei Amelia war Brandon Senior Vice President of Product bei UiPath. Während seiner Zeit bei UiPath hatte Brandon entscheidende Rollen im Bereich Kundenerfolg und Produkt inne, als das Unternehmen seinen ARR von 40 Millionen Dollar auf über 1,4 Milliarden Dollar steigerte. In seiner Rolle als Chief Product Officer bei Amelia bringt Brandon seine Erfahrung als Produktmanager und seine Kundenorientierung ein, um das branchenführende Produktangebot von Amelia zu beschleunigen. Brandon wird Amelias Produktmanagement-, Marketing- und Entwicklungsteams auf globaler Basis leiten.

Brandon ist ein preisgekrönter Technologe, der einen kundenorientierten Ansatz bei der Produktentwicklung verfolgt, indem er sich auf Geschäftsergebnisse und außergewöhnliche Benutzererlebnisse konzentriert. Sein Ansatz passt ideal zu Amelias Produkt-Roadmap und der Mission, Unternehmen vertrauenswürdige KI zur Verfügung zu stellen.

„Der Bereich Conversational AI entwickelt sich rasant, und wir haben die Branche nach einem kundenorientierten Technologen durchsucht, der unsere Produktteams leiten soll." Brandon passt perfect zu uns, und er wird ein langfristiges Teammitglied sein, während Amelia die besten Produkte auf dem Markt herstellt", sagte Amelia-Präsident Lanham Napier. „Bei Amelia konzentrieren wir uns auf die Bereitstellung zuverlässiger Lösungen, hinter denen unsere Kunden stehen können. Die Einstellung von Brandon Nott als Chief Product Officer ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel."

„Ich freue mich darauf, bei Amelia einzusteigen und dem Unternehmen zu helfen, sein Kundenangebot und seine Führungsposition auszubauen", sagte Amelia Chief Product Officer Brandon Nott. „Amelia verfügt heute über eine großartige Technologie, und wir werden unsere Produktteams beschleunigen, um noch bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Der Markt für Conversational AI entwickelt sich rasant, und wir werden integrierte Lösungen liefern, die den Kunden einen enormen Mehrwert bieten."

Amelia ist der führende Anbieter für Trusted AI. Als Pionier im Bereich der künstlichen Intelligenz hat Amelia eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei Innovationen in den Bereichen Automatisierung und Conversational AI. Die Plattform von Amelia erfasst die rasante Innovation von KI-Ökosystemen und verwandelt diese Innovationen in unternehmensgerechte Produkte, die für den Kunden verfügbar sind. Unternehmen nutzen Amelia, um ihre Umsätze durch konversationelle Erlebnisse zu steigern und die Produktivität durch Betriebsautomatisierung zu erhöhen. Amelia wird von unabhängigen Analystenfirmen durchweg als Marktführer anerkannt. Mit Niederlassungen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum vertrauen Unternehmen auf die Produkte und Lösungen von Amelia, um Kunden auf globaler Basis zu bedienen. Erfahren Sie, wie Amelia die Zukunft der Arbeit vorantreibt auf amelia.ai.

