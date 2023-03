Ottenschläger: „Kritik an Wohnkostenhilfe völlig abgehoben“

Vor allem ist die Kritik an mangelnder Treffsicherheit total daneben – denn Gießkanne schaut anders aus

Wien (OTS) - „Die Kritik an der heute präsentierten Wohnkostenhilfe ist völlig abgehoben. Die Oppositionsparteien wollen schlicht und ergreifend nicht anerkennen, dass heute ein Modell vorgestellt wurde, welches sowohl sozial gerecht als auch treffsicher ist. Es ist nämlich eine Frage der Gerechtigkeit. Denn damit kann Menschen in jeder Wohnform – und nicht nur in der Richtwertmiete – von den Bundesländern individuell und adäquat geholfen werden. Wir als Volkspartei waren einer Aussetzung der inflationsbedingten Erhöhung gegenüber immer skeptisch, da dies in keinster Weise sozial treffsicher ist“, so der Nationalratsabgeordnete der Volkspartei Andreas Ottenschläger.



„Wir wollten nicht nur an den Schrauben bei den Richtpreismieten drehen, sondern auch, dass in Bestandwohnungen investiert werden kann und Mieter bei den enorm hohen Energiekosten entlastet werden. Diese Lösung berücksichtigt alle Wohnverhältnisse in ganz Österreich“, so Ottenschläger abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/