Klimaschutzministerin Gewessler heute um 21:15 Uhr auf PULS 24 zu Nehammer-Rede: „Schlecht beraten“

Gewessler, Stemberger, Rosen, Tchakarova zu Gast bei „Milborn“

Wien (OTS) - PULS 24 Infodirektorin Corinna Milborn begrüßt eine hochkarätige Gästinnen-Runde heute bei „Milborn“ um 21:15 Uhr. Mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) diskutieren die Schauspielerin, Aktivistin und Autorin (u.a. „Courage“) Katharina Stemberger, Börsenanalystin und Präsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft Monika Rosen und die Politikwissenschafterin Velina Tchakarova.

Beim Streit rund um das Aus von Verbrenner-Motoren zeigt sich Gewessler entschlossen: „Österreich hat dem Kompromiss mehrfach zugestimmt“, jetzt liege es an der Kommission und Deutschland eine Lösung zu finden. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte sich vor kurzem noch gegen ein Aus des Verbrenner-Motors stark gemacht.

Auch sei der Kanzler in Klima-Fragen „schlecht beraten“, so Gewessler in Anspielung auf die Rede von Nehammer, in der er meinte: „Für die Untergangsapokalypse gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis.“

Milborn – Das PULS 24 Polit-Gespräch

Heute, 22. März, um 21:15 Uhr auf PULS 24 & ZAPPN.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com