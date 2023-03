Tresdorfer Kreuzziehen und kunstvoll verzierte Ostereier

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 1. April 2023, um 16:30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Vorösterlich wird es diesmal bei „Land und Leute“. Im Mölltal in Kärnten begleiten wir die Vorbereitungen auf das Tresdorfer Kreuzziehen, ein traditionelles Passionsspiel. Auf archaische Weise wird das Leiden Christi dargestellt. Das Passionsspiel wird jedes Jahr am Gründonnerstag und Karfreitag schweigend aufgeführt. Es gibt keine Bühne. Die Darsteller von Christus, Judas, Herodes und Pilatus geben uns Einblick in das Tresdorfer Kreuzziehen.

Und in Ebensee in Oberösterreich zeigt Malerin und Keramikerin Erika Fellner ihre große Sammlung an kunstvollen, handgefertigten Ostereiern. Seit 48 Jahren bemalt und verziert sie Eier von Straußenvögeln, Gänsen, Enten, Hühnern und sogar Schwänen. Ganz besondere kleine und große österliche Kunstwerke sind so entstanden, echte Unikate.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 1. April:

*Hochprozentige Gala

„Land und Leute" berichtet von der diesjährigen „Destillata“ Gala in Mattsee in Salzburg. Bei Österreichs wichtigster Prämierung von Edelbränden war das Team Trends auf der Spur und hat Gewinner und Gewinnerinnen befragt.

*Unterwegs beim Eselspaziergang

Am Hof von Familie Letz bei Hollabrunn in Niederösterreich laden Eselwanderungen zu Stressabbau, Spaß und Tiererlebnis ein. Die Esel am Hof werden wegen ihres sanften Gemüts aber auch als Therapietiere eingesetzt.

*Drei mal drei aus Mehl, Milch und Ei

In der neuen Serie „Genial gekocht – nachhaltig versorgt“ zeigt Seminarbäuerin Waltraud Strobl aus Aspang in Niederösterreich, wie man mit nur drei Zutaten gleich mehrere Gerichte zubereiten kann. Aus den regionalen Zutaten Mehl, Milch und Ei entstehen einfach und kostengünstig Spätzle, Omelette und Crêpes.

