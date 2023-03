Nermin Adzamija ist neuer Geschäftsstellenleiter für Linz bei K-Businesscom

Wien/Linz (OTS) - Mit Februar 2023 übernahm Nermin Adzamija die Leitung der K-Businesscom Geschäftsstelle in Linz. Nermin Adzamija (50) verfügt über eine langjährige Erfahrung und besondere Sales-Expertise in der ICT-Branche.

Seine berufliche Laufbahn startete er bei Alcatel, 12 Jahre lang war er als Geschäftsführungsmitglied bei NextiraOne GmbH für die Regionen Mitte und West verantwortlich. Nach beruflichen Stationen bei Coaching Planet, Ricoh und 6 Jahren als Country Manager Austria und Sales Director Germany/CEE bei Orange Business Austria GmbH war Nermin Adzamija zuletzt bei Hello Again als VP of Sales in Oberösterreich tätig. Nermin Adzamija ist in Vorarlberg aufgewachsen und lebt mit seiner Familie in Leonding. Bis 2009 spielte er 13 Jahre lang berufsbegleitend in der 1. Handball-Liga Österreich.

Die Geschäftsstelle in Linz Leonding mit 114 Mitarbeiter:innen betreut erfolgreich und langjährig Kunden wie MIBA, die Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH, KEBA oder auch die Linz AG mit ICT-Lösungen und Services und entwickelt datengetriebene Digitalisierungslösungen. Im LIT der JKU Linz ist die K-Businesscom mit einem Satellite-Office mit 13 Mitarbeiter:innen angesiedelt, wo Softwareentwickler und UX-Experten gemeinsam mit Kunden an Applikationen unter anderem für Prozessoptimierung, Produktionsautomatisierung und Smart Products arbeiten. „Wir sind überzeugt davon, dass digitale Technologien Werte schaffen, Lebensstandard verbessen und zum Klimawandel beitragen können. Die KBC will daher mit seiner Digitalisierungskompetenz in den kommenden Jahren einen maßgeblichen Beitrag zur Förderung europäischer Daten-Ökonomie leisten und ich finde es besonders spannend ab sofort am Standort Linz dabei aktiv mitgestalten zu können“, sagt Nermin Adzamija.

K-Businesscom

K-Businesscom (vormals Kapsch BusinessCom) ist Österreichs führender ICT-Lösungs- und Serviceprovider und Digitalisierungspartner. Die KBC verknüpft dabei zertifizierte Technologiekompetenz mit Branchen-Know-how als Consulter und end-to-end Digital Business Engineer. In der DACH-Region, Rumänien und Tschechien entwickelt das Unternehmen neue Geschäftsmodelle mit seinen Kunden auf eigenen KBC-Plattformen mit IOT, AI- und anderen Software-Applikationen. K-Businesscom begleitet seine Kunden auch bei ihrer Cloud Transformation Journey und bei der Entwicklung von Smart Offices. Das KBC Cyber Defense Center sorgt für den 24/7 Schutz vor Cyberangriffen.

Die Basis für all das bildet die 130-jährige Innovationskraft der Kapsch-Gruppe und die langjährige Erfahrung der KBC als Marktführer für Netzwerklösungen, Collaboration, Datacenter-Infrastruktur, Security und Managed Services. Kombiniert mit den Technologien und Services zahlreicher internationaler Hersteller wie beispielweise Cisco, Microsoft, HPE oder AWS.

Umsatz GJ 21/22: rd. 460 Mio. Euro Anzahl MA: 1.650

Rückfragen & Kontakt:

Jutta Hanle

Vice President Marketing & Communications

K-Businesscom AG

Wienerbergstraße 53, 1120 Wien, Österreich



+43 50 822 5787

jutta.hanle @ k-business.com