Wettbewerbsvorteile mit RÜBIG-Beschichtungen

Beschichtungen zur Lösung technischer Anforderungen

Oberösterreich/Wels (OTS) - Wissen Sie, aus wie vielen Komponenten sich ein Flugzeug zusammensetzt? Eine Boeing 747 besteht aus rund 6 Millionen Bauteilen. Alle Komponenten müssen sehr hohen Sicherheitsstandards genügen, damit es zu keinen Ausfällen in der Luft kommt. Korrosion, frühzeitiger Verschleiß, Materialermüdung oder dergleichen sind dabei undenkbar. Spezielle Beschichtungen können dafür sorgen, dass jedes auch noch so kleine Bauteil die hohen Sicherheitsstandards erfüllt. Ein Spezialist für Beschichtungstechnik ist RÜBIG mit Sitz in Wels / Oberösterreich.

Neben der Luftfahrt gibt es noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten von RÜBIG-Beschichtungen. Sei es in der Lebensmittelverarbeitung, Windkraft, Sicherheitstechnik, bei Motorkomponenten, Musikinstrumenten oder im Lifestylebereich wie etwa Schmuck oder Uhren, um nur einige Beispiele zu nennen. Ziel ist es immer, einem Bauteil spezifische Eigenschaften zu verleihen. Die Experten von RÜBIG stehen bei der Frage der Schichtauswahl lösungsorientiert und beratend zur Seite.

„Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der Beschichtung und den dabei wichtigen Fragen betreffend Grundmaterial, Wärmebehandlung und Oberflächenzustand“, so Dipl.-Ing. Ivan Grgić, Vertriebsmitarbeiter für Beschichtungen bei RÜBIG Härtetechnik.

Wissenswert:

Nicht nur Metalle kann man beschichten. Auch Keramik, Glas, Kunststoff oder Textilien können werkstoffgerecht beschichtet werden. Die Beschichtungstemperatur deckt den weiten Bereich von Raumtemperatur bis 500 °C ab. Die neueste Entwicklung ist eine Beschichtung auf Kupferbasis mit antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften.

Welche Vorgehensweise bevorzugen Sie?

Produkte mit RÜBIG-Beschichtung können teilweise ein Produktleben lang verwendet werden und müssen nicht durch frühzeitige Verschleißerscheinungen ausgetauscht werden. In Sachen Nachhaltigkeit sind beschichtete Produkte die klaren Favoriten. Mit wenig Aufwand kann eine deutliche Performancesteigerung erzielt werden, was geringeren Ressourcenverbrauch durch reduzierten Ersatzteilbedarf zur Folge hat.

Welche Beschichtung brauche ich?

Beschichtung ist nicht gleich Beschichtung. Bei RÜBIG können Kunden ihre Produkte unterschiedlich veredeln lassen. Welche Beschichtung in Frage kommt, hängt von vier Grundfaktoren ab: Einsatzgebiet bzw. Belastungszustand, Grundwerkstoff, Wärmebehandlungszustand und Oberflächenzustand.

Folgende Fragen unterstützen bei der Wahl der richtigen Beschichtung:

Wie erreicht man hohen Korrosionsschutz?

Wie werden Komponenten temperaturbeständig?

Wie wird das Bauteil schmutzabweisend?

Wie verhindert man Materialverfärbungen?

Wie vermeidet man Kratzer?

Wie wird ein Bauteil optisch aufgewertet?

Wie werden antimikrobielle Eigenschaften erreicht?

Wie wird die Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse verbessert?

Wie verbessert man die Gleiteigenschaften einer Komponente?

Wie können Wartungs- und Reparaturkosten gesenkt werden?

Wie schützt man Bauteile gegen thermische Überlastung?

Wie erhält ein Bauteil einen Ex-Schutz?



Anwendungsbeispiele für Beschichtungen:

In nahezu allen Lebensbereichen werden Beschichtungen verwendet. Im Bereich der Mobilität und des Transports erhöhen sie die Lebensdauer und unterstützen so den schonenderen Umgang mit Ressourcen. In der Medizintechnik sorgen Schichtsysteme für hohe Bio-Kompatibilität und verleihen den Produkten weitere wünschenswerte Eigenschaften, wie Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit bei gleichzeitig hoher Haftung. Im dekorativen Bereich sind Beschichtungen nicht mehr wegzudenken. Automobil-Interieur, Duscharmaturen und Golfschläger sind nur einige Anwendungsbeispiele. Neben der Farbgebung und der metallischen Optik ist auch hier die hohe Verschleißbeständigkeit ein wesentliches Kriterium. Eine sehr breite Anwendungspalette gibt es im Maschinenbau: von der Lebensmittelindustrie bis zum Werkzeugbau garantieren RÜBIG-Beschichtungen anwendungsspezifisch optimale Oberflächen.



Maßgeschneiderte Anlagentechnik

Beim Beschichtungsexperten aus Wels können Komponenten nicht nur veredelt werden. Von der Business Unit „Anlagentechnik“ können Kunden ihre eigene Beschichtungsanlagen erwerben. Die Anlage wird dabei exakt den Bedürfnissen angepasst. RÜBIG Kunden profitieren hier von mehr als 20 Jahren Technologieführerschaft im Bereich maßgeschneiderter Wärmebehandlungsanlagen. Verschiedenste Branchen vertrauen auf das Know-how des Experten: von der Lohnhärterei bis hin zum voll automatisierten Fertigungsbetrieb.

