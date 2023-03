WU erfolgreich in aktuellem QS University Subject Ranking

Wien (OTS) - Gleich in sechs Fächern ist die Wirtschaftsuniversität Wien in der Kategorie Social Sciences & Management im aktuellen QS World University Ranking vertreten. Die Resultate basieren auf verschiedenen Faktoren, einschließlich Umfragen unter Arbeitgeber*innen und der Qualität wissenschaftlicher Veröffentlichungen.

Im Bereich Business & Management Studies ist die WU die einzige österreichische Universität unter den Top 50 internationalen Universitäten und belegt Platz 49. Weitere Platzierungen wurden von der Universität in den Bereichen Accounting and Finance (Gruppe 101-150), Economics & Econometrics (Platz 103), Social Sciences & Management (Platz 164), Law & Legal Studies (Gruppe 251-300) und Computer Sciences & Information Systems (Gruppe 501-550) erreicht.

Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger betonte: „Die jüngsten Ergebnisse des QS-Rankings zeigen, dass die WU weltweit einen hervorragenden Ruf in der Wissenschaft und Praxis genießt. Insbesondere die Ergebnisse im Bereich Business & Management Studies belegen, dass die Forschungs- und Lehrleistungen der WU international wettbewerbsfähig sind.“

Über das QS Ranking

Das von Quacquarelli Symonds (QS) jährlich herausgegebene World University Ranking zählt mit dem THE-Ranking zu den bekanntesten Hochschulrankings. Neben dem Universitätsranking publiziert QS unter anderem auch das QS World University Ranking by Subject, das 15.200 Studien, die an 1.543 Universitäten weltweit studiert werden können, in fünf Disziplinen (Arts & Humanities; Engineering and Technology; Life Sciences & Medicine; Natural Sciences; Social Sciences & Management) einteilt. Basis dieses Rankings bilden vier Indikatoren: Umfragen zur Reputation unter insgesamt über 200.000 Personen weltweit - einerseits Wissenschaftler*innen, andererseits Arbeitgeber*innen - sowie die Zitierungen wissenschaftlicher Publikationen und deren Impact.

Im diesjährigen Ranking schaffen es 8 österreichische Universitäten unter die TOP 50. In den Spitzenfeldern landen Hochschulen aus den USA und England. Beste kontinentaleuropäische Universität ist die ETH Zürich.

Zu den QS World University Ranking by Subject 2023





