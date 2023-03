Neue Tourismusstrategie "auf Schiene": SalzburgerLand startet Sommer mit großer Bahn-Kampagne

SalzburgerLand Tourismus: Medientermin zum Start der Sommersaison 2023

Salzburg (OTS) - Mit den bevorstehenden Osterferien Anfang April steht der letzte Höhepunkt der noch laufenden Wintersaison 2022/23 unmittelbar bevor. Im SalzburgerLand wurden am Mittwoch dennoch bereits die Weichen für den Sommer gestellt: Landeshauptmann Wilfried Haslauer gab einen ersten Einblick in die neue Salzburger Tourismusstrategie. Dazu passend präsentierte die SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft (SLTG) die bisher größte Bahnanreise-Kampagne im heimischen Tourismus.

Der erste „ganze Winter“ ohne Einschränkungen seit dem Beginn der Pandemie vor drei Jahren neigt sich dem Ende zu – und die bisherigen Zahlen lassen ein erfolgreiches „Comeback“ der Skiurlauber*innen erwarten: Von November 2022 bis einschließlich Februar 2023 konnten im SalzburgerLand 11,2 Millionen Nächtigungen verbucht werden. Das bedeutet im Allzeit-Vergleich zum aktuellen Zeitpunkt (bei noch ausstehender Bilanz der Monate März und April) das viertbeste Winter-Ergebnis. Wobei die laufende Saison mit den Jahren 2017/18 und 2018/19 beinahe gleichauf liegt, auf Platz zwei (2018/19) fehlen nur minimale 40.000 Nächtigungen bzw. rund 0,04%. Der bisherige Höchstwert stammt aus dem Winter 2019/20 (ein Schaltjahr) mit rund 12,2 Millionen Nächtigungen von November bis Februar – bevor im März 2020 die Saison aufgrund der Pandemie frühzeitig beendet werden musste.

Der Ausblick auf den bevorstehenden Sommer ist ebenso vielversprechend, zeigte sich die Sommersaison doch auch in den Pandemiejahren von ihrer besten Seite, als Nahziele und Aktivitäten in der alpinen Natur umso mehr an Bedeutung und Wert gewannen. „Die rasche Erholung unserer Tourismuswirtschaft ist überaus erfreulich“, sagt der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer. „So groß die Herausforderungen der vergangenen Jahre waren, die überwiegend familiengeführten Betriebe haben die Zeit genutzt und die Qualität des Angebots während der Krise sogar verbessert. Das kommt uns jetzt und in Zukunft zugute.“

Tourismus schafft Wertschöpfung, Lebensqualität und Arbeitsplätze

Gestärkt in die Zukunft geht das SalzburgerLand auch mit der neuen Tourismusstrategie, in die der Landeshauptmann am Mittwoch einen ersten Einblick gab. „Der Tourismus ist ein starker Pfeiler unserer Wirtschaft, er steuert mit einer Wertschöpfung von rund 4,5 Milliarden Euro ein Viertel zum Bruttoregionalprodukt bei, schafft Lebensqualität in Stadt und Land und ist mit über 40.000 Arbeitsplätzen, die direkt am Tourismus hängen, maßgeblich für die österreichweit niedrigste Arbeitslosenquote in Salzburg mitverantwortlich“, bekräftigt Haslauer.

Neue Tourismusstrategie: Den Menschen und der Natur verpflichtet

„Wir wollen einen höchst qualitätsvollen Tourismus in unserem Bundesland, der den Menschen und der Natur verpflichtet ist – und damit unser Image als Premium-Destination in den Alpen weiter ausbauen“, so Haslauer. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden in der neuen Tourismusstrategie des Landes diese vier zentralen Impulsfelder definiert:

Impulsfeld 1: Touristische Arbeitswelt

Impulsfeld 2: Qualität, Regionalität & Authentizität

Impulsfeld 3: Innovation & Digitalisierung

Impulsfeld 4: Nachhaltigkeit & Mobilität



Nicht zuletzt die Entwicklungen der vergangenen Jahre mit einer im wahrsten Sinn des Wortes nachhaltigen Veränderung von Werte-Verständnissen (siehe unten) und machten eine Überarbeitung der Tourismusstrategie nötig. Das SalzburgerLand hat mit seiner besonderen Kombination aus großen Naturräumen und einem Kulturangebot von Weltformat aber die besten Voraussetzungen, diese gesteigerten Erwartungen an einen naturnahen, qualitätsvollen Urlaub zu erfüllen.

Nachhaltigkeit und Regionalität ist Salzburger Kernkompetenz

„Vieles von dem, was oft als nachhaltig bezeichnet wird, gibt es bei uns ganz selbstverständlich und nicht aus einem Trend geboren, womit wir hier eine echte Kernkompetenz und unbezahlbare Glaubwürdigkeit vorweisen können“, sagt Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft (SLTG). So gibt es in keiner Region weltweit einen so hohen Anteil an Bio-Landwirtschaft wie im SalzburgerLand. „Mit dem BioArt Campus in Seeham haben wir zudem neuerdings ein Bio-Kompetenzzentrum, das international seinesgleichen sucht. Und wir haben ein gesundes Verhältnis von landwirtschaftlichen Betrieben und Tourismusbetrieben (je rund 10.000 im Bundesland), was die Qualität der Produkte unserer Alpinen Küche und damit auch die Regionalität in der Gastronomie und Hotellerie maßgeblich beeinflusst“, so Bauernberger.

Hervorragende Erreichbarkeit für Gäste mit der Bahn

Nachhaltiger und naturnaher Tourismus im SalzburgerLand – das schließt selbstverständlich auch die An- und Abreise sowie die Mobilität vor Ort mit ein. Und auch hier sind die Voraussetzungen hervorragend: Die zentrale Lage im Herzen des europäischen Bahn-Netzes und eine direkte Erreichbarkeit aus wichtigen Nahmärkten wie dem ostösterreichischen Ballungsraum sowie Deutschland – aus denen insgesamt rund zwei Drittel aller Gäste im SalzburgerLand kommen – machen das SalzburgerLand zu einer attraktiven Destination für Gäste, die auch im Urlaub auf einen umwelt- und klimabewussten Lifestyle setzen.



Studie: Reisen wie vor Corona – aber mit gutem Gewissen

Und diese Gäste werden immer mehr, wie auch eine aktuelle Studie in Deutschland, dem wichtigsten Herkunftsmarkt für den Tourismus im SalzburgerLand mit mehr als 40 Prozent Anteil an den Gesamtnächtigungen, zeigt. Die Deutsche Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) stellt bei ihrem Ausblick auf das Reisejahr 2023 fest, dass die Reiselust der Deutschen beinahe wieder auf dem Niveau von 2019, also vor der Corona-Pandemie, liegt.

„Österreich bleibt bei den Deutschen unter den beliebtesten Auslandszielen und rangiert gleich hinter Spanien, Italien und der Türkei auf dem vierten Platz – sogar noch vor Kroatien“, berichtet SLTG-Geschäftsführer Bauernberger. Die Voraussetzungen für den Sommer seien in diesem entscheidenden Markt sehr vielversprechend, denn: „Acht Prozent und damit rund sieben Millionen Deutsche haben Österreich als Reiseziel in diesem Jahr schon fix eingeplant. Und gar ein Viertel der Befragten gibt an, dass sie zwar noch nicht fix entschieden haben, wohin die Reise geht, aber unser Land bei ihrer Reiseplanung in Erwägung ziehen.“

Nachhaltigkeit spielt laut der Studie bei der Urlaubsplanung eine immer größere Rolle. Einerseits sind ökologische Überlegungen seit einigen Jahren auf einem sehr hohen Niveau, andererseits nehmen aber auch Gedanken über die soziale Nachhaltigkeit am Urlaubsort – etwa was den fairen Umgang und die Bezahlung von mit Mitarbeiter*innen im Tourismus betrifft – immer mehr zu.

Bahn auf der Überholspur – mit weiterhin großem Potenzial

Was die Wahl des Reisemittels für den Urlaub im SalzburgerLand betrifft, zeigt die Gästebefragung Tourismus Monitor Austria, dass im SalzburgerLand die Bahn weiter auf dem Vormarsch ist – mittlerweile 13% sind sogar der beste Wert aller österreichischen Bundesländer. Gegenüber dem Auto, mit dem 75% aller Gäste anreisen, gibt es aber noch viel Potenzial. Zumal drei Viertel der CO2-Bilanz eines Urlaubs auf die An- und Abreise entfällt, wie eine Studie der Welttourismusorganisation UNWTO ergab.

SalzburgerLand: Größte Bahn-Kampagne im heimischen Tourismus

Deshalb und auch vor dem Hintergrund der neuen Tourismusstrategie startet die SLTG zur bevorstehenden Sommersaison gemeinsam mit ihren Mobilitätspartnern Deutsche Bahn (DB) und ÖBB sowie den Regionspartnern Gastein, St. Johann, Zell am See-Kaprun und der Stadt Salzburg eine umfangreiche Kampagne. „Wir setzen insgesamt 800.000 Euro dafür ein, was dieses Projekt zur bisher größten Bahn-Kampagne im heimischen Tourismus macht“, freut sich SLTG-Geschäftsführer Bauernberger. Alle Kampagnen-Partner sowie auch das Land Salzburg mit einer Sonderförderung von 100.000 Euro tragen zum Gesamtbudget bei.



Für Christine Schönhuber, Geschäftsführerin der Tourismus Salzburg GmbH (TSG) und damit oberste Touristikerin in der Stadt Salzburg, ist die Beteiligung an der Kampagne ebenso Herzensangelegenheit wie logischer Schritt: „Die TSG bekennt sich ganz klar zum Qualitätstourismus und setzt zukünftig einen nachdrücklichen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Maßgeblich in dieser Hinsicht ist die Mobilität, mit der sich die gesamte Reisebranche in all ihren Facetten auseinandersetzen muss. Neben der Erstellung von überzeugenden Angeboten ist auch die Kommunikation an die Reisenden wichtig. Gemeinsam mit starken Partnern wie der SLTG, der Deutschen Bahn und der ÖBB können wir die Wirkung unserer einzelnen Anstrengungen bündeln.“

Werbe-Offensive auf Bahnhöfen und TV-Spot in Deutschland

Beworben werden die günstigen Direktverbindungen ins SalzburgerLand aus den deutschen Metropolregionen wie Berlin, Hamburg, Leipzig, Köln oder München sowie aus Wien und Niederösterreich genau dort, wo die Zielgruppe zu finden ist: Mit einer umfangreichen Out-of-Home-Offensive direkt an den großen Bahnhöfen sowie mit zielgerichteten Online- und Social-Media-Maßnahmen. In Deutschland wird es zudem einen eigenen TV-Spot der DB geben, der bei den deutschen Gästen Lust auf einen Urlaub in Stadt und Land Salzburg macht. In Österreich schaltet die ÖBB zusätzlich Print-Anzeigen in auflagenstarken Zeitungen und Magazinen.

DB: Nachfrage nach Urlaub im SalzburgerLand wächst zweistellig

„Mit der gemeinsamen Kampagne erreichen wir ein neues Level in der Kommunikation. So können wir noch mehr Gäste von einem Urlaub mit der Bahn im SalzburgerLand begeistern“, freut sich Hans-Joachim Luhm, Bereichsleiter Preis- und Erlösmanagement bei der DB. Der Zeitpunkt für die Offensive sei perfekt – denn: „Wir sehen hier aktuell eine stark steigende Nachfrage. Für dieses Jahr haben wir bereits mehr Tickets ins SalzburgerLand verkauft als im vergleichbaren Zeitraum des Rekordjahres 2019, und das im zweistelligen Bereich.“



Attraktive Urlaubspakete für Bahnreisende

Gemeinsam mit den Regionspartnern und in Zusammenarbeit mit ausgewählten Reiseveranstaltern wurden für den kommenden Sommer attraktive Urlaubspakete geschnürt, die perfekt mit einer Bahnanreise ins SalzburgerLand kombinierbar sind.

Top-Angebote aus den Salzburger Regionen, Beispiele für Urlaubs-Pakete und Preise finden Sie hier: salzburgerland.com/de/bahnanreise

