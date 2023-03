Zukunft für alle!

Morgen erscheint die neue Ausgabe des Nachhaltigkeitsmagazins LEBENSART.

In gewisser Weise sind wir Diebe Mahatma Gandhi

St. Pölten (OTS) - „ In gewisser Weise sind wir Diebe “, sagte Mahatma Gandhi 1915. Unser ökologischer Fußabdruck gibt ihm auch 2023 noch Recht: In rund zwei Wochen, am 7. April, haben wir Österreicher*innen jene Ressourcen verbraucht, die uns pro Jahr zustehen. Wie würde unser Leben jedoch aussehen, würden wir nur nehmen, was wir wirklich benötigen, wie es Gandhi forderte?

Lesen Sie in dieser Ausgabe, was bei einem Leben innerhalb der planetaren Grenzen „drinnen“ ist, was andere Länder richtig gut machen, wo wir in Zukunft nicht mehr leben können, zu welchen Ergebnissen die 15. Welt-Biodiversitätskonferenz gekommen ist und was drei Fridays for Future Aktivistinnen über ihr Aufwachsen im Klima-Aktivismus erzählen.

Folgende Themen finden Sie noch in dieser LEBENSART:

Hungrig auf Natur. Köstliches von Wald und Wiese sammeln.

Beautyfood. Regionale Lebensmittel für Haut, Haare und Nägel.

Bis hier und nicht weiter! Den inneren Schäferhund trainieren.

Wohnen mit Kindern. Das Zuhause sicher machen.

Grüne Grenzen. Was den lebenden Zaun vom Plastikungetüm unterscheidet.

