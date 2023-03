Grüne begrüßen Ende der Altersdiskriminierung bei Kreditvergabe

Erfolg für grün-schwarze Initiative im Justizausschuss

Wien (OTS) - "Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein Mensch, der über ausreichend Sicherheiten verfügt, keinen Kredit bekommt, nur weil er oder sie ein bestimmtes Alter erreicht hat. Mit dieser Form der Diskriminierung ist jetzt Schluss. Ich freue mich über die breite Unterstützung für diese Gesetzesinitiative, die vielen Senior:innen ein großes Maß an Selbstbestimmung zurückgibt“, sagt die Justizsprecherin der Grünen, Agnes Prammer, zum heutigen Beschluss über Senior:innenkredite im Justizausschuss, der von allen Fraktionen mitgetragenen wurde.

Damit ist so gut wie sicher, dass das entsprechende Gesetz im nächsten Plenum durch den Nationalrat geht. Prammer verweist darauf, dass sich nicht nur ältere Kreditwerber:innen, sondern auch die Banken für eine Lösung in diesem Sinne ausgesprochen haben. Abgesehen davon seien die neuen Rahmenbedingungen auch in ökologischer Hinsicht wünschenswert. „Viele Gebäude mit schlechter Energieeffizienz stehen im Eigentum älterer Personen. Mit dem nun im Ausschuss beschlossenen Gesetzesentwurf geben wir diesen Menschen die Möglichkeit, ihr Heim den eigenen Vorstellungen nach klimagerecht zu gestalten“, sagt Prammer.



Die Konsumentenschutzsprecherin der Grünen, Ulrike Fischer, sagt zur neuen Regelung: "Es ist uns gelungen, faire Kreditbedingungen für ältere Menschen zu schaffen. Kredite nicht durch Tod automatisch enden zu lassen, hilft, Drucksituationen zu entspannen. Erben sollen Zeit haben, zu entscheiden, ob Kredite weitergeführt werden und belastete Immobilien behalten werden. Die heutige Neuregelung ist eine Win-Win-Situation. Wenn sich ältere Menschen oder Menschen mit einer eingeschränkten Lebenserwartung bisher einen Kredit leisten wollten, war das schwierig. Jetzt wird es einfacher."

Die Sprecherin für Senior:innen der Grünen, Bedrana Ribo, führt aus: „Mit dem Beschluss für Senior:innenkredite im Justizausschuss sind wir wieder einen Schritt weiter im Kampf gegen Altersdiskriminierung. Mit dieser Novelle des Hypothekar- und Immobiliengesetzes bekommen Senior:innen die Kontrolle über ihre Finanzen zurück und können somit autonom Entscheidungen treffen. Gerade dieser Aspekt eines selbstbestimmten Lebens ist für ältere Personen ein essenzielles Bedürfnis".

