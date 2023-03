ÖGUT koordiniert neues klimaaktiv Gebäude Programm

Wien (OTS) - Die wichtigsten Aktivitäten im Gebäudebereich wurden bisher durch zwei getrennte klimaaktiv-Programme abgedeckt: Bauen & Sanieren und Erneuerbare Wärme. Nun wurden diese beiden Programme fusioniert, die ÖGUT (Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik) ist dabei für die Umsetzung und das Gesamtmanagement zuständig. Gemeinsam mit Unternehmen aus ganz Österreich wird damit ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung der Klimaneutralität im Gebäudesektor bis 2040 geleistet.

Die beiden klimaaktiv-Programme Bauen und Sanieren und Erneuerbare Wärme haben unverkennbare Spuren in der auf Nachhaltigkeit bedachten Gebäude- und Immobilienwirtschaft hinterlassen. In beiden Programmen wurde eine Vielzahl von Werkzeugen und Beratungsangeboten bereitgestellt. So nimmt etwa der klimaaktiv-Gebäudestandard trotz großer internationaler Konkurrenz in Österreich die klare Marktführerposition ein. Er findet sich in Förderinstrumenten und als freiwilliger Qualitätsstandard wichtiger Stakeholder der Immobilienwirtschaft.

Von klimaaktiv Erneuerbare Wärme wurden wesentliche Entwicklungs- und Verbreitungsinitiativen für klimaneutrale Lösungen für Neubauten und für die Bestandsgebäudeumstellung in die Wege geleitet und in die Umsetzung begleitet.

Vorteile der Zusammenlegung der beiden klimaaktiv-Programme zu „klimaaktiv Gebäude“

Einen klimaneutralen Gebäudesektor zu erreichen ist eine enorme Herausforderung. Durch die Zusammenlegung zum neuen Programm „klimaaktiv Gebäude“ gibt es noch mehr Gestaltungskraft und Zielgruppenorientierung. Die Entwicklung neuer Instrumente für den klimaneutralen Gebäudesektor wird effizienter. Mit den klimaaktiv-Angeboten im Gebäudebereich werden Standards und Empfehlungen, Beratungsangebote und Informationen erarbeitet, die Sanierungs- und Bauaktivitäten erleichtern und zeigen, was zukunftsfeste Lösungen für den Gebäudesektor sind und wie diese umgesetzt werden können.

„ Mit der Zusammenlegung der beiden Programme bieten wir umfassende Kompetenzen für Lösungen zur Wärmewende und Effizienz des Gebäudesektors in Österreich an. Unser Ziel ist es, dass die Transformation des Gebäudesektors gelingt und wir für Akteur:innen gute, multiplizierbare Lösungen anbieten können. Mit den über 1.400 klimaaktiv Gebäuden zeigen wir schon jetzt, wie klimaneutrale Gebäude funktionieren “, so die Programmleiterin von „klimaaktiv Gebäude“, Inge Schrattenecker (stv. Generalsekretärin der ÖGUT).

Für Michael Cerveny (UIV), der bisher das klimaaktiv-Programm Erneuerbare Wärme geleitet hat, „wächst mit der Fusionierung zusammen was zusammengehört. Das klimaaktiv-Gebäude-Netzwerk wird auch ein starker Partner bei der Dekarbonisierung des Heizungssektors sein, die bis 2040 eine gewaltige Aufgabe aber auch große Chance darstellt.“

Österreichweite Betreuung mit Programmleitung durch die ÖGUT

Das Programm „klimaaktiv Gebäude“ wird im Auftrag des Klimaschutzministeriums (BMK) im Rahmen der Klimaschutzinitiative klimaaktiv durchgeführt und österreichweit von Partnern betreut. Mit umfassender Erfahrung im Bereich des nachhaltigen Bauens und Know-how zur Dekarbonisierung des Wärmesektors stehen die Expert:innen für alle Fragen zur Verfügung und unterstützen bei der regionalen Verankerung und Öffentlichkeitsarbeit.

Programmleitung: ÖGUT - Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik

Stv. Programmleitung: UIV - Urban Innovation Vienna GmbH

Burgenland - Wirtschaftsagentur Burgenland Forschungs- und Innovations GmbH

Niederösterreich - NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH

Kärnten - Ressourcen Management Agentur GmbH

Steiermark - Energieagentur Steiermark GmbH

Steiermark - Grazer Energieagentur GmbH

Tirol - Energieagentur Tirol GmbH

Salzburg - Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen GmbH

Oberösterreich - FH OÖ F&E GmbH

Vorarlberg - Energieinstitut Vorarlberg

Wien - pulswerk GmbH

Wien - IBR&I Institute of Building Research & Innovation ZT GmbH

Wien - Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH (IBO)

Weitere klimaaktiv Partner sind:

AEE – Institut für nachhaltige Technologien

e7 energy innovation & engineering

ConPlusUltra GmbH

Gerhard Moritz, Büro für Effizienz

Technisches Büro Andreas Greml

WH consulting engineers

Alle Kontakte zum klimaaktiv Gebäude-Team österreichweit finden Sie hier:

https://www.ots.at/redirect/oegut40

Hintergrund ÖGUT - Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik

Die ÖGUT ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die sich für eine nachhaltige Ausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Als Plattform für nachhaltige Entwicklung vernetzt die ÖGUT Organisationen und Institutionen aus Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Umwelt und entwickelt auf dieser Basis innovative Lösungen für die Herausforderungen der Gegenwart.

Im Bereich Bauen & Innovation arbeitet die ÖGUT maßgeblich an einer nachhaltigen Entwicklung mit. Auch über die Baubranche hinausgehend ist die Optimierung ressourcenintensiver Produktionsprozesse, nachhaltiges Produktdesign und die (kaskadische) Nutzung nachwachsender Rohstoffe eines der zentralen Anliegen der ÖGUT.

Hintergrund klimaaktiv

klimaaktiv ist die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). Mit der Entwicklung und Bereitstellung von Qualitätsstandards, der Aus- und Weiterbildung von Profis, mit Beratung, Information und einem großen Partnernetzwerk ergänzt klimaaktiv die Klimaschutzförderungen und -vorschriften. Erfahren Sie mehr über die Ziele, Aktivitäten, Akteurinnen und Akteure: klimaaktiv.at

Das Programm klimaaktiv Gebäude unterstützt den energieeffizienten Neubau und qualitativ hochwertige Sanierungen in Österreich. Beratung und weiterführende Informationen erhalten Sie unter klimaaktiv.at/bauen-sanieren und klimaaktiv.at/erneuerbarewaerme. Die umfangreiche Sammlung an klimaaktiv Gebäuden aus Österreich finden Sie unter https://www.ots.at/redirect/oegut44

