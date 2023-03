Taucher/Haase (SPÖ): Mahrers rassistische Attacken auf Marktstandler:innen sind schockierend und menschenverachtend

ÖVP sollte lieber dringend Maßnahmen gegen steigende Mietpreise, Teuerung und Inflation ergreifen

Wien (OTS/SPW-K) - Schockiert zeigt sich der SPÖ-Klubvorsitzende Josef Taucher über aktuelle Aussagen des ÖVP-Obmanns Karl Mahrer in den sozialen Medien. Konkret geht es um ein Video auf der Social-Media-Plattform „Instagram“, das Mahrer auf dem Brunnenmarkt zeigt. Darin hetzt er gegen arbeitende Menschen mit Migrationsgeschichte. „Rassismus ist keine Meinung. Die rassistischen Verbalattacken sind ein Frontalangriff auf arbeitende Menschen in Wien. Das ist beschämend und eines Politikers unwürdig“, so Taucher in einer ersten Reaktion. Er fordert Mahrer auf, sich umgehend bei den Wiener:innen zu entschuldigen.

„Unsere Wiener Märkte sind der Pulsschlag dieser Stadt. Sie sind wichtige Nahversorger und versorgen die Menschen mit frischen, regionalen und gesunden Lebensmitteln. Wiens Märkte sind Orte der Begegnung, der Vielfalt und des Austauschs. Das ist unser Wien – ein solidarisches vielfältiges Wien, in dem Zusammenhalt großgeschrieben wird“, unterstreicht Taucher.

Taucher ortet ein Ablenkungsmanöver seitens der ÖVP. „Dieses Video soll offenbar von der Unfähigkeit der ÖVP in der Bundesregierung ablenken. Anstatt dringend Maßnahmen gegen die steigenden Mieten, die Teuerung und die anhaltende Inflation zu ergreifen, schießt die ÖVP wieder einmal gegen die österreichische Bundeshauptstadt und betreibt ihr tägliches Wien-Bashing“, so Taucher, und weiter: „Als ehemaliger Polizeivizepräsident hätte Mahrer für mehr Personal bei der Polizei eintreten können. Stattdessen ist es unter Schwarz-Blau zu einem massiven Abbau bei der Polizei gekommen. Soweit zum Sicherheitsverständnis der ÖVP.“

In die gleich Kerbe schlägt auch die SPÖ-Gemeinderätin und stellvertretende Parteivorsitzende von Ottakring, Susanne Haase: „Wir sind zutiefst geschockt über die menschenverachtende Art. Die Aussagen Mahrers sind reine rassistische Hetze und an Bösartigkeit nicht zu überbieten. Wir in Wien stehen für Vielfalt und ein solidarisches Miteinander und genau dafür ist der Brunnenmarkt ein Symbol. Als Ottakringerin und Wienerin verwehre ich mich vehement gegen diese verbalen Entgleisungen.“

