VP-Mahrer ad Klima-Kleber: Blockade-Aktivismus statt Klimaschutz

Wien (OTS) - Die heutige Blockade der Wiener Ringstraße, inklusive dem öffentlichen Verkehr, zeigt, dass es den Klima-Klebern offensichtlich nicht mehr um den Klimaschutz geht.

„Statt mit der Straßenbahn zu fahren und so das Klima zu schützen, werden jetzt auch die Wiener Öffis blockiert. Da hört das Verständnis einfach auf. Es muss nachhaltige rechtliche Konsequenzen für diese Personen geben“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion auf die heutige Klebe-Aktion der Klima-Kleber.

Und Mahrer weiter: „Statt sich um eine vernünftige Klimapolitik zu bemühen, verkommen die Aktionen der Klebstoffaktivisten zu Blockade-Events. Das ist der Beweis, dass die Forderungen der Aktivisten nichts als Schall und Rauch sind. Es geht nur mehr darum zu blockieren. Wer das Klima schützen will, der soll an den Verhandlungstisch kommen. Und nicht den Verkehr blockieren!“

