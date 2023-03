Der neue „Alte“ erstmals im Einsatz: Thomas Heinze übernimmt am 24. März um 20.15 Uhr in ORF 2 die Ermittlungen

TV-Hauptkommissar Caspar Bergmann neuer Leiter im Morddezernat München

Wien (OTS) - „Abstiegsangst“ ist der Titel des ersten Falls von Hauptkommissar Caspar Bergmann, der nach Abgang von Richard Voss die Leitung der Münchner Mordkommission immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 2 übernimmt: Thomas Heinze als der neue „Alte“ folgt auf Jan-Gregor Kremp – und sein erster Einsatz erfordert am Freitag, dem 24. März 2023, gleich seine ganze Aufmerksamkeit: Der Tod eines Mannes, der lange Zeit ein Doppelleben geführt hat, gibt dem Kommissar und seinem Team einige Rätsel auf. Mit dabei sind weiterhin Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) und Julia Lulu Zhao (Yun Huang) – neu zum Ermittlerteam stößt Dr. Luisa Geiger (Sidonie von Krosigk) als junge Pathologin. Jan-Gregor Kremp ist am Freitag, dem 24. März, um 21.20 Uhr zu Gast bei „Vera“ und erzählt Vera Russwurm unter anderem, warum er aus der Krimiserie ausgestiegen ist.

Mehr zum Inhalt von „Der Alte: Abstiegsangst“ (Freitag, 24. März, 20.15 Uhr, ORF 2)

Im Leben des ermordeten Martin Feldkamp ist nichts so, wie es auf den ersten Blick scheint. Feldkamp hatte vor mehr als einem Jahr seinen Job in der Verwaltung einer großen Bank verloren, dies aber vor seinem gesamten Umfeld, seiner Frau Nina und vor seinem Sohn Theo geheim gehalten. Merkwürdig ist, dass er es dennoch geschafft hatte, den gehobenen Lebensstil der Familie aufrechtzuerhalten. Woher kam das ganze Geld?

„Der Alte“ ist eine Produktion der Neue Münchner Fernsehproduktion im Auftrag von ZDF, ORF und SRF.

