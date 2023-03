10. Bezirk: Kinderoper am 27.3. im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) wird am Montag, 27. März, ab 19.00 Uhr, die Kinderoper „Brundibar“ von Hans Krasa (Musik) und Adolf Hoffmeister (Text) dargeboten. Der „Mozart Knabenchor Wien“ tritt bei diesem Konzert gemeinsam mit dem „Kammerorchester der Musikschule Favoriten“ und mit dem „Kinderchor der Oper Klosterneuburg“ auf. Zirka 30 junge Sänger wirken an dem bewegenden Opern-Abend mit. Regie führt Ulla Pilz und als musikalischer Leiter fungiert Peter Lang. Der Eintritt kostet 12 Euro („Musik-Beitrag“). Auskunft und Reservierung von Karten per E-Mail: tickets@mozartknabenchor.at.

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal sowie Bezirksvorsteher Marcus Franz haben den Ehrenschutz der Veranstaltung übernommen. Kurz zur Handlung der Oper: Ein Geschwisterpaar will Milch für die erkrankte Mutter kaufen und das fehlende Geld durch Gesang am Marktplatz auftreiben. Dies löst einen Konflikt mit dem üblen Leierkasten-Spieler „Brundibar“ aus. Dank der Hilfe von Tieren können sich die Kinder durchsetzen und es siegt das Gute über das Böse. In der NS-Zeit wurde das Werk von Inhaftierten im KZ Theresienstadt aufgeführt. Informationen über sonstige Kultur-Termine im „Waldmüller-Zentrum“ fordern Interessierte beim Verein „Kultur 10“ an: Telefon 0660/46 46 614. Außerdem ist die ehrenamtliche Organisationsleiterin, Roswitha Jarolim, via E-Mail erreichbar: waldmuellerzentrum@chello.at.

