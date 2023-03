Floridsdorf: Konzert zum 196. Todestag von Beethoven

Auskunft und Reservierung für 26.3. via E-Mail: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS/RK) -



Am Sonntag, 26. März, jährt sich der Todestag des großen Tonsetzers Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) zum 196. Mal. Der Kultur-Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ würdigt diesen bedeutenden Komponisten mit einer festlichen Veranstaltung an dem Tag in den Räumlichkeiten des Floridsdorfer Bezirksmuseums (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“). Ein Höhepunkt ist das Konzert der ausgezeichneten Pianistin Elzbieta Mazur, die ab 18.00 Uhr ausgewählte Stücke von Beethoven und Schubert interpretiert. Die Zuhörer*innen sollen einheitliche „Eintrittsspenden“ entrichten (pro Person: 15 Euro). Info und Anmeldung: Telefon 271 96 24 bzw. E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Um 16.00 Uhr beginnt ein Vortrag mit dem Titel „Beethoven in Jedlesee“, den die Beethoven-Expertin Eva Krapf hält. Danach führt die Kennerin das Publikum durch eine Klein-Ausstellung über den namhaften Tondichter. Die Teilnahme ist kostenlos. An den Nachwuchs wendet sich der Kultur-Verein „grossundklein“ ab 15.00 Uhr mit der Produktion „Klassik Cool! – Beethoven für Groß und Klein“. Auf kindgemäße Weise wird Beethovens Schaffen mit musikalischen Elementen und Erzählungen vorgestellt. Dafür sind pro Besucher*in 12 Euro zu begleichen. Anmeldung: Telefon 0660/581 33 96 und E-Mail office@grossundklein.info. Erteilung von Auskünften über sonstige Kultur-Termine im Museum: Telefon 0664/55 66 973 (Freiwilliger Leiter: Ferdinand Lesmeister) und E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Ludwig van Beethoven (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Ludwig_van_Beethoven

Freunde der Beethoven-Gedenkstätte: www.beethoven-gedenkstaette.at

Kultur-Verein „grossundklein“: www.grossundklein.info/

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

