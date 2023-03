Grebien/Grüne: Verbesserung der Situation von ME/CFS-Betroffenen ist zentral

ME/CFS-Petition an Gesundheitsausschuss zugewiesen

Wien (OTS) - „Die heute im Petitionenausschuss beschlossene Zuweisung der ME/CFS-Petition an den Gesundheitsausschuss ist ein wichtiger Schritt auf dem langen Weg zu besserer medizinischer Versorgung und mehr Anerkennung der Krankheit. Denn noch immer ist ME/CFS in Österreich - auch in Fachkreisen - viel zu wenig bekannt. Die Patient:innen haben meist einen Ärzt:innenmarathon und langjährige Fehlbehandlungen hinter sich, bevor sie ihre Diagnose erhalten“, hält Heike Grebien, Sprecherin der Grünen für Menschen mit Behinderungen, fest.

ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom, ICD G 93.3) ist eine schwere neuroimmunologische Multisystemerkrankung, bei der es zur Verschlechterung des Gesundheitszustandes nach jeglicher Anstrengung (Post-Exertional Malaise) und krankhafter Fatigue kommt. Viele Betroffene sind arbeitsunfähig, können das Haus nicht mehr verlassen oder sind bettlägerig. Die Krankheit führt zu erheblicher Minderung der Lebensqualität und großer sozialer Isolation.

Durch Long Covid ist sie verstärkt in den Fokus gerückt. Immer mehr Menschen erkranken nach einer Covid-Infektion oder anderen Infekten an ME/CFS. In Österreich sind internationalen Studien zufolge schon vor der Pandemie zwischen 26.000 und 80.000 Menschen daran erkrankt. Weltweit wird die Anzahl der Erkrankten auf rund 17 bis 24 Millionen Menschen geschätzt.

„Wissenschaft und Medizin sollte sich dieser schweren Krankheit verstärkt annehmen, damit geeignete Behandlungsmöglichkeiten gefunden werden. Es ist dringend notwendig, dass es für Betroffene kompetente Anlaufstellen gibt und sie die bestmögliche Therapie erhalten“, sagt Grebien.

Grebien hat die Petition der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS, die Anerkennung, Versorgung und soziale Absicherung für die Betroffenen sowie Investitionen in die Forschung fordert, im November 2021 in den Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen des Nationalrats eingebracht. Nach einem Hearing und zahlreichen Stellungnahmen von Betroffenen, Angehörigen, Mediziner:innen, Institutionen und Organisationen wurde diese nun an den zuständigen Fachausschuss für Gesundheit zugewiesen.

