ORF-TV-Porträt zum runden Geburtstag: „Annemarie Moser-Pröll – Die Jahrhundertsportlerin wird 70“

Am 26. März um 17.15 Uhr in ORF 1 – außerdem: „Ikonen Österreichs – Die Kristallkugel der Annemarie Moser-Pröll“ in ORF-2-„matinee“ um 10.45 Uhr

Wien (OTS) - Annemarie Moser-Pröll, Österreichs bisher erfolgreichste Skirennläuferin, feiert ihren 70. Geburtstag. In der Dokumentation „Annemarie Moser-Pröll – Die Jahrhundertsportlern wird 70“ von Peter Brunner blickt die Skilegende am Sonntag, dem 26. März 2023, um 17.15 Uhr in ORF 1 mit Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern zurück auf ihre Karriere als glitzerndes Wintermärchen. Bereits um 10.45 Uhr stellt eine Ausgabe des Kulturformats „Ikonen Österreichs“ im Rahmen der „matinee“ am Sonntag in ORF 2 „Die Kristallkugel der Annemarie Moser-Pröll“ und damit die ikonografische Bedeutung der Sportlerin in den Mittelpunkt.

Die Bergbauerntochter aus Kleinarl in Salzburg wird in den 1970er Jahren zum größten internationalen Skistar. Ihre sechs Weltcup-Gesamtsiege sind bis heute bei den Damen unerreicht. Nach fünf Weltmeistertiteln krönt sie sich mit dem noch fehlenden Olympiasieg 1980 in Lake Placid in den USA und beendet ihre Profilaufbahn.

Die Rivalinnen von damals, Marie-Theres Nadig aus der Schweiz und die Liechtensteinerin Hanni Wenzel, erinnern sich mit ihr gemeinsam an legendäre Duelle. Karl Schranz erzählt, wie ihm die 16-Jährige schon beim Weltcup-Debüt aufgefallen ist, und ihre Nachfolgerinnen Renate Götschl oder Mikaela Shiffrin verraten, wie das berühmte Idol auch deren Karrieren geprägt hat. Warum hat Annemarie Pröll im Geheimen Herbert Moser geheiratet und 1975 vor den Olympischen Spielen in Innsbruck einen Karrierestopp eingelegt? Wie viele Torten hat sie täglich in ihrem Kaffeehaus gebacken, und warum ist sie heute noch verärgert über ihren eigenen Fanclub? Antworten darauf hat das TV-Porträt zum Jubiläum.

Auf Flimmit (flimmit.at) ist Annemarie Moser-Pröll gemeinsam mit Hermann Maier in der „Universum“-Dokumentation „Unterwegs in Österreich – Naturjuwel Salzburg“ zu sehen.

